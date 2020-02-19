Право президента на роспуск Госдумы хотят закрепить в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Конституцию, согласно которым президента наделят правом распускать нижнюю палату парламента, сообщает Regnum.

Если их окончательно утвердят, то глава государства получит возможность роспуска Госдумы после трехкратного отклонения предложенных на пост премьер-министра кандидатур.

В таком случае назначаются внеочередные выборы, а президент сам определяет, кто будет исполнять обязанности главы правительства.

Аналогичная ситуация предусмотрена и для рассмотрения Госдумой кандидатур министров. Если после трехкратного отклонения кандидатур вакантными остаются свыше трети должностей членов кабмина, президент получает право самолично назначить предложенных премьером кандидатов.

Ранее президент объяснил, почему он предложил внести поправки в Основной закон государства. По его оценке, сейчас в России нет системы власти, которая работала бы как единый механизм, где вышестоящее начальство могло бы нести ответственность за то, что происходит на местах.