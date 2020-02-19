Где не проехать? Список перекрытых дорог Алтайского края

Общее количество перекрытых из-за непогоды автодорог в Алтайском крае на вечер 19 февраля достигло семи, при этом по одной из них движение ограничено только частично, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минтранса.

Речь идет об участке трассы Алейск – Петропавловское – Смоленское, от Алейска до села Усть-Пристань. Здесь движение открыто только для легкового транспорта.

Еще шесть участков автодорог перекрыты полностью:

А-322 – Горняк – Староалейское (от Горняка до села Староалейское в Третьяковском районе);

Алейск – Чарышское (от Алейска до села Маралиха в Чарышском районе);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (между Змеиногорском и Рубцовском);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан;

Шипуново – Краснощеково – Курья (между селами Краснощеково и Курья);

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе).

Населению рекомендуют не отправляться в дальние поездки, а если этого избежать нельзя – заблаговременно составлять маршрут с учетом ограничений движения в отдельных районах. В условиях недостаточной видимости и гололеда водителям советуют подбирать безопасный скоростной режим, строго соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.