Суд вынес приговор по делу обрушения трапа в аэропорту Барнаула

Индустриальный районный суд Барнаула озвучил вердикт по делу обрушения трапа в аэропорту Барнаула, при котором пострадали шесть пассажиров, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Экс-начальник службы спецтранспорта АО "Авиапредприятие "Алтай" признали виновным в выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. Из-за этого случилось складывание трапа и травмирование людей.

"Приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, пожилой возраст, суд назначил осужденному наказание в виде шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств, сроком на два года", – уточнили в Генпрокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 12 февраля 2019 года. Лайнер должен был вылететь в Москву, но при посадке пассажиров отломилась корзина трапа. Несколько человек упали. Пострадали шестеро. Четверых из них госпитализировали.

Следователи выяснили, что трап обрушился из-за коррозии металла. Коррозийный процесс длительный, поэтому если бы техобслуживание проводилось своевременно, инцидента можно было бы избежать, считают специалисты.