Виктор Томенко пообещал городам и районам Алтайского края мусорные контейнеры

Губернатор Виктор Томенко встретился с членами правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края". Одним из вопросов, которые обсудили стороны, стал сбор твердых коммунальных отходов.

Законодательство не предусматривает бестарный сбор, необходимы контейнерные площадки, на организацию которых у некоторых муниципалитетов попросту нет денег.

Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, в прошлом году по поручению Томенко из регионального бюджета на эти цели выделяли 80 миллионов рублей. В 2020 году помощь окажут вновь.

В свою очередь, члены Совета предложили изменить действующий проект поддержки местных инициатив, чтобы муниципалитеты могли заявлять в качестве проектов создание площадок под твердые коммунальные отходы.