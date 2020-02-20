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Виктор Томенко пообещал городам и районам Алтайского края мусорные контейнеры

, ИА "Амител"
В некоторых муниципалитетах на это нет денег
Фото: ecorespect.ru

Фото: ecorespect.ru

Губернатор Виктор Томенко встретился с членами правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края". Одним из вопросов, которые обсудили стороны, стал сбор твердых коммунальных отходов.

Законодательство не предусматривает бестарный сбор, необходимы контейнерные площадки, на организацию которых у некоторых муниципалитетов попросту нет денег.

Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, в прошлом году по поручению Томенко из регионального бюджета на эти цели выделяли 80 миллионов рублей. В 2020 году помощь окажут вновь.

В свою очередь, члены Совета предложили изменить действующий проект поддержки местных инициатив, чтобы муниципалитеты могли заявлять в качестве проектов создание площадок под твердые коммунальные отходы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.02.2020 08:14
- гость -

Хорошо что не мешки для трупов.

20.02.2020 08:19
- гость -

Как то интересно получается, когда увеличивали стоимость вывоза коммунальных отходов, говорили, что деньги пойдут на новые мусорные контейнеры, строительство мусороперерабатывающего завода... Цены подняли и ... снова денег нет!!!!

20.02.2020 08:36
- гость -

Для себя прибереги, аэропорточник прыткий.

20.02.2020 08:49
- гость -

Дело нужное. Только мне кажется такими мелочами должен заниматься мэр. Не гоже директору фирмы заниматься канцелярией. Или в том случае если фирма мааааааааленькая. А у нас город идет в рейтинг лучших, значит солидные мы. Парадокс. Мэр от радости -стресса загулял, вот и получается что приходится заниматься за других, так?

20.02.2020 08:57
Предыдущему

Мусорная тема имеет глобальные масштабы. Тут дело всех, и оон и президента и губернатора и мэра. Остальные Ваши выдумки мало интересны) Или вы только из за стола? Неужели вместе сидели? Ооо

20.02.2020 08:59
гость

В Барнауле этим должны заниматься управляющие компании. Мы каждый месяц платим за текущее содержание жилья, и платим не мало. Часть этой суммы идет как раз на содержание контейнерных площадок, покупку новых баков. Но по факту они покупаются? нет. Деньги руководитель управляющих компаний складывают себе в карман.

20.02.2020 09:02
гость

Никто никому не говорил, что будут построены мусороперерабатывающие заводы. В сегодняшнем тарифе заложена исключительная транспортная составляющая транспортировки мусора. До заводов Алтайскому краю, как до луны пешком. Людям нада научиться сначала не создавать бардак рядом с баками. Во-вторых, большая часть просто не готовы сортировать отходы.

20.02.2020 09:03
- гость -

Сколько стоит один контейнер?
Я слышал что шестизначную сумму о_О.
Если да, то отмывка нехилая

20.02.2020 09:03
Управляшки...

Да когда управляшки как класс прикроют. Это хапуги, не желающие работать. Как они бьются за многоэтажки, чтобы дань собирать. А итог не убранные дворы, снег на крышах и тд
Тут на государственном уровне решение нужно!

20.02.2020 09:03
гость

Повысилась стоимость? О чем вы? До реформы я платила 70 рублей с человека. Сейчас 60

20.02.2020 09:17
гость

Согласно Федерального закона теперь покупкой контейнеров должны заниматься муниципалитет и регоператор.

20.02.2020 09:19
- гость -

Очень нужное дело!
Нам в Чесноковку на Ленина очень нужны контейнера под мусор.
Не успеешь пакет с отхода вынести за ограду так его собаки на всю улицу растеребят!
Приходится стоять и мерзнуть на улице до прихода мусорного бульдозера. Сегодня приезжал за отходами здоровенный бульдозер- таким не отходы собирать а снег сдвигать. Странная однако технология.

20.02.2020 09:29
Доброфлот

Ну мусорная проблема ещё грядет. Засралось человечество! Везде пластик одноразовый отменили, а нас он с головой скоро поглотит!

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