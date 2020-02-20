Виктор Томенко пообещал городам и районам Алтайского края мусорные контейнеры

Губернатор Виктор Томенко встретился с членами правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края". Одним из вопросов, которые обсудили стороны, стал сбор твердых коммунальных отходов.
Законодательство не предусматривает бестарный сбор, необходимы контейнерные площадки, на организацию которых у некоторых муниципалитетов попросту нет денег.
Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, в прошлом году по поручению Томенко из регионального бюджета на эти цели выделяли 80 миллионов рублей. В 2020 году помощь окажут вновь.
В свою очередь, члены Совета предложили изменить действующий проект поддержки местных инициатив, чтобы муниципалитеты могли заявлять в качестве проектов создание площадок под твердые коммунальные отходы.
Комментарии
Хорошо что не мешки для трупов.
Как то интересно получается, когда увеличивали стоимость вывоза коммунальных отходов, говорили, что деньги пойдут на новые мусорные контейнеры, строительство мусороперерабатывающего завода... Цены подняли и ... снова денег нет!!!!
Для себя прибереги, аэропорточник прыткий.
Дело нужное. Только мне кажется такими мелочами должен заниматься мэр. Не гоже директору фирмы заниматься канцелярией. Или в том случае если фирма мааааааааленькая. А у нас город идет в рейтинг лучших, значит солидные мы. Парадокс. Мэр от радости -стресса загулял, вот и получается что приходится заниматься за других, так?
Мусорная тема имеет глобальные масштабы. Тут дело всех, и оон и президента и губернатора и мэра. Остальные Ваши выдумки мало интересны) Или вы только из за стола? Неужели вместе сидели? Ооо
В Барнауле этим должны заниматься управляющие компании. Мы каждый месяц платим за текущее содержание жилья, и платим не мало. Часть этой суммы идет как раз на содержание контейнерных площадок, покупку новых баков. Но по факту они покупаются? нет. Деньги руководитель управляющих компаний складывают себе в карман.
Никто никому не говорил, что будут построены мусороперерабатывающие заводы. В сегодняшнем тарифе заложена исключительная транспортная составляющая транспортировки мусора. До заводов Алтайскому краю, как до луны пешком. Людям нада научиться сначала не создавать бардак рядом с баками. Во-вторых, большая часть просто не готовы сортировать отходы.
Сколько стоит один контейнер?
Я слышал что шестизначную сумму о_О.
Если да, то отмывка нехилая
Да когда управляшки как класс прикроют. Это хапуги, не желающие работать. Как они бьются за многоэтажки, чтобы дань собирать. А итог не убранные дворы, снег на крышах и тд
Тут на государственном уровне решение нужно!
Повысилась стоимость? О чем вы? До реформы я платила 70 рублей с человека. Сейчас 60
Согласно Федерального закона теперь покупкой контейнеров должны заниматься муниципалитет и регоператор.
Очень нужное дело!
Нам в Чесноковку на Ленина очень нужны контейнера под мусор.
Не успеешь пакет с отхода вынести за ограду так его собаки на всю улицу растеребят!
Приходится стоять и мерзнуть на улице до прихода мусорного бульдозера. Сегодня приезжал за отходами здоровенный бульдозер- таким не отходы собирать а снег сдвигать. Странная однако технология.
Ну мусорная проблема ещё грядет. Засралось человечество! Везде пластик одноразовый отменили, а нас он с головой скоро поглотит!