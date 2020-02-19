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Мишустин отправил в отставку замминистра труда и соцзащиты

, ИА "Амител"
Светлану Петрову освободили от должности по ее просьбе
Михаил Мишустин / Фото: vladtome.ru

Михаил Мишустин / Фото: vladtome.ru

Заместитель министра труда и соцзащиты Светлана Петрова покинула свой пост, сообщает РЕН ТВ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из текста документа, Петрова сама попросила освободить ее от должности. В качестве возможного преемника СМИ называют депутата Госдумы от "Единой России" Ольгу Баталину.

Напомним, что при смене правительства в январе 2020 года пост Министра труда и соцзащиты покинул Максим Топилин. Ему на смену назначили Антона Котякова.

Топилина позднее Мишустин назначил на должность главы Пенсионного фонда РФ. Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР, стал заместителем министра финансов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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