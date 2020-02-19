Мишустин отправил в отставку замминистра труда и соцзащиты

Заместитель министра труда и соцзащиты Светлана Петрова покинула свой пост, сообщает РЕН ТВ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как следует из текста документа, Петрова сама попросила освободить ее от должности. В качестве возможного преемника СМИ называют депутата Госдумы от "Единой России" Ольгу Баталину.
Напомним, что при смене правительства в январе 2020 года пост Министра труда и соцзащиты покинул Максим Топилин. Ему на смену назначили Антона Котякова.
Топилина позднее Мишустин назначил на должность главы Пенсионного фонда РФ. Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР, стал заместителем министра финансов.
Комментарии