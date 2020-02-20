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Снежный шторм накроет Алтайский край 20 февраля

, ИА "Амител"
В регионе наступит ненастная, но очень теплая погода
Фото: osurgut.ru

Фото: osurgut.ru

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер и выпадут обильные осадки, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

20 февраля в регионе усилится снег и метель. Сильнее всего стихия обрушится на южные и восточные районы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, а на юге они могут достигать скорости 25 метров в секунду.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -4…+1 градус (в Барнауле – от -1 до -3 градусов), а в последующие дни будет еще теплее. Так, в пятницу местами температура днем составит до +4°C, а в субботу – до +5°C.

Напомним, на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение. Региональные ведомства обратились к автолюбителям с призывом отказаться от поездок в этот день.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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