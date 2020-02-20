Свыше 200 селам Алтайского края угрожает подтопление

Двукратное превышение нормы по снегозапасу может сильно ухудшить паводковую обстановку в Алтайском крае, заявил на заседании комиссии по ЧС врио замначальника управления по гражданской обороне и защите населения регионального ГУ МЧС России Николай Егоров.

По его словам, из-за огромного объема снега в зону риска весной попадают 202 населенных пункта в 46 муниципальных образованиях. Там существует угроза потопления приусадебных участков и домовладений.

"Для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в крае выполнен комплекс мероприятий — определено 25 заторных участков, которые могут осложнить обстановку в первую волну паводка", — цитирует Егорова ТАСС.

Руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер дал уточненный прогноз развития паводковой ситуации. По его словам, степень критичности ситуаций сильно зависит от того, насколько теплой будет погода.

Несмотря на некоторые сходства с погодными условиями 2017 года, при худшем развитии событий паводок пойдет по сценарию 2018-го.

"В 2017 году был хороший дневной прогрев, ночью вымерзало, но у нас череда циклонов, 23 февраля будет очередной южный циклон с оттепелью, любой резкий заток аномального тепла с осадками может резко спровоцировать такой паводок, как в 2018 году", — утверждает Люцигер.

В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб свыше 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В связи с подтоплениями в регионе вводили режим ЧС. Суммарный ущерб превысил миллиард рублей.

Отметим, что самый разрушительный паводок в Алтайском крае за последние полвека случился в конце мая – начале июня 2014 года. Причиной природной стихии тогда стали затяжные дожди, обрушившиеся на Алтай. Началось стремительное повышение уровня рек Бии, Катуни, Чарыша. В результате погибли шесть человек.

Из подтопленных домов в Алтайском крае переселили более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек.

Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой размыло и уничтожило несколько десятков мостов. Общий ущерб от наводнения в регионе, согласно официальным данным, составил около 5 миллиардов рублей.