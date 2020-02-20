Снова снег, снова пробки. Барнаул встречает новый день восьмибалльными заторами

Проезд затруднен на улицах Барнаула утром 20 февраля. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожные заторы в 8 баллов из 10 возможных.

Крупнейшие затруднения движения сейчас наблюдаются на Павловском тракте от Малахова до Фурманова, на улице Советской Армии от Телефонной до Павловского тракта, на Змеиногорском тракте от института им. Лисавенко до Телецентра, на Попова от улицы Георгия Исакова до улицы Энтузиастов.

Ситуацию осложняют несколько ДТП. Так, аварии случились на пересечении улиц Попова и Антона Петрова, на проспекте Ленина недалеко от пересечения с Союза Республик, на перекрестке улиц Юрина и Островского.