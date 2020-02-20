Снова снег, снова пробки. Барнаул встречает новый день восьмибалльными заторами

Проезд затруднен на улицах Барнаула утром 20 февраля. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожные заторы в 8 баллов из 10 возможных.
Крупнейшие затруднения движения сейчас наблюдаются на Павловском тракте от Малахова до Фурманова, на улице Советской Армии от Телефонной до Павловского тракта, на Змеиногорском тракте от института им. Лисавенко до Телецентра, на Попова от улицы Георгия Исакова до улицы Энтузиастов.
Ситуацию осложняют несколько ДТП. Так, аварии случились на пересечении улиц Попова и Антона Петрова, на проспекте Ленина недалеко от пересечения с Союза Республик, на перекрестке улиц Юрина и Островского.
Комментарии
Почему в других городах России уборку проезжей части проводят в ночное время, что-бы утром все могли нормально добраться до работы, без опозданий.......?
08:51
Да ладно. В соседнем Новосибе пробки поболее, чем в Барнауле.
В Новосибирске пробки не из-за снега, они и летом там огромные. Снег там убирают, если бы не убирали, то Новосибирску конец пришёл бы
20.02.2020 09:17
- гость -
А в Барнауле летом пробок нет? )
Проблема не новая, очевидная и пути её решения также очевидны и давно уже стандартны. Нужна лишь политическая воля, административный ресурс и принятие на себя ответственности, но в сложившейся вертикали с этим как раз проблемы.