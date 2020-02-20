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Зарплаты россиян выросли быстрее цен за последние 10 лет

, ИА "Амител"
Это утверждают аудиторы
Фото: usinsk.online

Фото: usinsk.online

Зарплаты россиян за последние десять лет выросли в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза – в государственном. Цены за аналогичный период выросли вдвое. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная зарплата в госсекторе выросла с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи рублей. В негосударственном секторе, за исключением малых предприятий – с 21,7 тысячи до 56,5 тысячи рублей. Причем цены за этот период лишь удвоились.

Таким образом, предложенная поправка в Конституцию о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции не станет дополнительной нагрузкой для бизнеса, уверены эксперты. 

В 2020 году российские работодатели повысили зарплаты только 8% сотрудников. Еще 5% ждут прибавки в ближайшее время, а остальные на нее пока и вовсе не рассчитывают.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.02.2020 09:45
- гость -

Целуйте Путина везде

20.02.2020 09:50
- гость -

18 есть уже...

20.02.2020 10:07
- гость -

интересно а почему не взяли в расчет 2008 год с годовой инфляцией 13,28%, и 2007 год с годовой инфляцией 11,87%...

20.02.2020 10:09
бродяга

капец!!!От такого наглого вранья,даже слов нет,одни маты

20.02.2020 10:14
Лола.

Алтайский край похоже к другой стране причислен, потому как смотрят алтайцы на статистику с боооольшим недоумением.

20.02.2020 10:15
гость

У некоторых за сотку, у кого то за две, а руководитель комитета в Госдуме 8 соток. Вот хорошо, что они нам среднюю по стране делают. А то средняя по стране была бы маленькая. мы были бы бедные. а так мы за них радуемся и средняя хорошая. Надо им до ляма поднять

20.02.2020 10:21
- гость -

Так правильно, путин своим россиянам зарплаты только и успевает повышать, а гражданам повышает только налоги и поборы.

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