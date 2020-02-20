Зарплаты россиян выросли быстрее цен за последние 10 лет

Зарплаты россиян за последние десять лет выросли в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза – в государственном. Цены за аналогичный период выросли вдвое. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование аудиторской компании FinExpertiza.
С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная зарплата в госсекторе выросла с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи рублей. В негосударственном секторе, за исключением малых предприятий – с 21,7 тысячи до 56,5 тысячи рублей. Причем цены за этот период лишь удвоились.
Таким образом, предложенная поправка в Конституцию о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции не станет дополнительной нагрузкой для бизнеса, уверены эксперты.
В 2020 году российские работодатели повысили зарплаты только 8% сотрудников. Еще 5% ждут прибавки в ближайшее время, а остальные на нее пока и вовсе не рассчитывают.
Комментарии
Целуйте Путина везде
18 есть уже...
интересно а почему не взяли в расчет 2008 год с годовой инфляцией 13,28%, и 2007 год с годовой инфляцией 11,87%...
капец!!!От такого наглого вранья,даже слов нет,одни маты
Алтайский край похоже к другой стране причислен, потому как смотрят алтайцы на статистику с боооольшим недоумением.
У некоторых за сотку, у кого то за две, а руководитель комитета в Госдуме 8 соток. Вот хорошо, что они нам среднюю по стране делают. А то средняя по стране была бы маленькая. мы были бы бедные. а так мы за них радуемся и средняя хорошая. Надо им до ляма поднять
Так правильно, путин своим россиянам зарплаты только и успевает повышать, а гражданам повышает только налоги и поборы.