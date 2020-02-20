Зарплаты россиян выросли быстрее цен за последние 10 лет

Зарплаты россиян за последние десять лет выросли в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза – в государственном. Цены за аналогичный период выросли вдвое. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная зарплата в госсекторе выросла с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи рублей. В негосударственном секторе, за исключением малых предприятий – с 21,7 тысячи до 56,5 тысячи рублей. Причем цены за этот период лишь удвоились.

Таким образом, предложенная поправка в Конституцию о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции не станет дополнительной нагрузкой для бизнеса, уверены эксперты.

В 2020 году российские работодатели повысили зарплаты только 8% сотрудников. Еще 5% ждут прибавки в ближайшее время, а остальные на нее пока и вовсе не рассчитывают.