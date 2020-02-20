Семь трасс Алтайского края остаются закрытыми из-за непогоды

Непогода продолжает вносить свои корректировки в организацию движения в Алтайском крае в четверг, 20 февраля. Как сообщают в "Алтайавтодоре", на данный момент проезд для всех видов транспорта ограничен на следующих дорогах:

К-22 (Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород);

К-03 (Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла);

К-09 (Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан);

К-18 (Алейск – Чарышское);

К-26 (Горняк – Староалейское);

К-19 (Шипуново – Краснощеково – Курья).

Кроме того, для грузового и пассажирского транспорта ограничено движение по трассе К-13 (Алейск – Петропавловское – Смоленское).

Как уже сообщал amic.ru, для попавших в сложную ситуацию автомобилистов работает горячая линия, открытая ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10.