Жительница Барнаула не выпускает соседа из их двора

Барнаулец Юрий Черданцев оказался заложником соседки – она не выпускает его из собственной ограды. Как сообщает "Катунь 24", мужчине приходится забираться на крышу и прыгать в сугроб, чтобы оказаться на улице.
По словам барнаульца, соседка Галина Волкова уже четыре месяца угрожает прохожим на улице Правый Берег Пруда. Как полагает женщина, один из переулков около двора Черданцева принадлежит ей, и никто не имеет права на него ступать. Вдоль дома Юрия она натянула сетку, тем самым изолировав все выходы из его ограды, а нарушителей ее порядка Волкова встречает с топором, вилами и куклами вуду.
Росреестр выявил, что переулок принадлежит муниципалитету и является проездом общего пользования. Но женщина не согласна и продолжает охранять участок. Как утверждает Волкова, налоги за эти 100 метров платит она, а значит, и ходить тут будет тоже только она.
4 марта состоится заседание суда, на котором будет решено, сможет ли Черданцев снова без угрозы для жизни выходить из дома.
Комментарии
нарушителей ее порядка Волкова встречает с топором, вилами и куклами вуду
А участковый как на это смотрит? Ил он боится туда ходить? Зарплата вроде бы позволяет, как минимум, поговорить, чтобы топором не махала
Опять красота в законах. Налоги платит за имущество один человек, но имущество муниципалитета. Красота!
Стукнет топором, все равно придется разбираться, знал ли про это участковый, принимал ли профилактические меры
Налог платит только собственник, а кто собственник, Росреестр уже установил
Весна идет... Весне дорогу..
Не может налоговая прислать налог на имущество не собственнику имущества
Она так его и с его участка выгонит, скажет, что заплатила налог за его участок и в доказательство покажет топор и куклу вуду
Зачем ждать 4 марта, когда можно сдать в дурку уже сегодня?
А может ей жбан поправить? И сказать - да она такая всю жизнь была)
Если ее дурка не забирает, может ее туда направить?)
Сосед с крыши прыгнуть может, а урезонить соседку нет, странно.
20.02.2020 10:58
- гость -
Зачем ждать 4 марта, когда можно сдать в дурку уже сегодня?
Дурка просто так не возьмет, надо чтоб направление с Луговой дали, а она же добровольно туда не поедет! Ну или еще вариант попасть в дурку это замочить соседа или участкового тогда можно и без направления!
Зачем сразу в дурку? Можно в Дом-2 или на шоу Малахова.
А мест в психушке разве нет?!
Господи, что за мужичье пошло. Тупую дуру усмирить не могут. Сходи в хозмаг, купи ножницы по металлу, кусачки, да демонтируй сетку. Замучается переделывать.
Заявление в полицию, в прокуратуру. Звоним 102 и говорим - меня взяли в заложники. Особенно, когда она с топором стоит. И всё.
Трогать эту тётю руками нельзя, чтобы потом самому не сесть.
Звоните и говорите: я заложник. Приедет даже фсб
Народ дуреет! Толи еще будет?