Жительница Барнаула не выпускает соседа из их двора

Барнаулец Юрий Черданцев оказался заложником соседки – она не выпускает его из собственной ограды. Как сообщает "Катунь 24", мужчине приходится забираться на крышу и прыгать в сугроб, чтобы оказаться на улице.

По словам барнаульца, соседка Галина Волкова уже четыре месяца угрожает прохожим на улице Правый Берег Пруда. Как полагает женщина, один из переулков около двора Черданцева принадлежит ей, и никто не имеет права на него ступать. Вдоль дома Юрия она натянула сетку, тем самым изолировав все выходы из его ограды, а нарушителей ее порядка Волкова встречает с топором, вилами и куклами вуду.

Росреестр выявил, что переулок принадлежит муниципалитету и является проездом общего пользования. Но женщина не согласна и продолжает охранять участок. Как утверждает Волкова, налоги за эти 100 метров платит она, а значит, и ходить тут будет тоже только она.

4 марта состоится заседание суда, на котором будет решено, сможет ли Черданцев снова без угрозы для жизни выходить из дома.