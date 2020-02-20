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Жительница Барнаула не выпускает соседа из их двора

, ИА "Амител"
Женщина считает, что никто, кроме нее, не имеет права ходить по переулку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаулец Юрий Черданцев оказался заложником соседки – она не выпускает его из собственной ограды. Как сообщает "Катунь 24", мужчине приходится забираться на крышу и прыгать в сугроб, чтобы оказаться на улице.

По словам барнаульца, соседка Галина Волкова уже четыре месяца угрожает прохожим на улице Правый Берег Пруда. Как полагает женщина, один из переулков около двора Черданцева принадлежит ей, и никто не имеет права на него ступать. Вдоль дома Юрия она натянула сетку, тем самым изолировав все выходы из его ограды, а нарушителей ее порядка Волкова встречает с топором, вилами и куклами вуду.

Росреестр выявил, что переулок принадлежит муниципалитету и является проездом общего пользования. Но женщина не согласна и продолжает охранять участок. Как утверждает Волкова, налоги за эти 100 метров платит она, а значит, и ходить тут будет тоже только она.

4 марта состоится заседание суда, на котором будет решено, сможет ли Черданцев снова без угрозы для жизни выходить из дома.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.02.2020 10:44
гость

нарушителей ее порядка Волкова встречает с топором, вилами и куклами вуду

А участковый как на это смотрит? Ил он боится туда ходить? Зарплата вроде бы позволяет, как минимум, поговорить, чтобы топором не махала

20.02.2020 10:45
Гостюн

Опять красота в законах. Налоги платит за имущество один человек, но имущество муниципалитета. Красота!

20.02.2020 10:45
гость

Стукнет топором, все равно придется разбираться, знал ли про это участковый, принимал ли профилактические меры

20.02.2020 10:47
гость

Налог платит только собственник, а кто собственник, Росреестр уже установил

20.02.2020 10:48
Наталья

Весна идет... Весне дорогу..

20.02.2020 10:48
гость

Не может налоговая прислать налог на имущество не собственнику имущества

20.02.2020 10:51
- гость -

Она так его и с его участка выгонит, скажет, что заплатила налог за его участок и в доказательство покажет топор и куклу вуду

20.02.2020 10:58
- гость -

Зачем ждать 4 марта, когда можно сдать в дурку уже сегодня?

20.02.2020 11:18
- гость -

А может ей жбан поправить? И сказать - да она такая всю жизнь была)
Если ее дурка не забирает, может ее туда направить?)

20.02.2020 11:21
Filin

Сосед с крыши прыгнуть может, а урезонить соседку нет, странно.

20.02.2020 11:39
- гость -

20.02.2020 10:58
- гость -
Зачем ждать 4 марта, когда можно сдать в дурку уже сегодня?

Дурка просто так не возьмет, надо чтоб направление с Луговой дали, а она же добровольно туда не поедет! Ну или еще вариант попасть в дурку это замочить соседа или участкового тогда можно и без направления!

20.02.2020 11:44
- гость -

Зачем сразу в дурку? Можно в Дом-2 или на шоу Малахова.

20.02.2020 11:47
- гость -

А мест в психушке разве нет?!

20.02.2020 11:47
- гость -

Господи, что за мужичье пошло. Тупую дуру усмирить не могут. Сходи в хозмаг, купи ножницы по металлу, кусачки, да демонтируй сетку. Замучается переделывать.

20.02.2020 12:08
- гость -

Заявление в полицию, в прокуратуру. Звоним 102 и говорим - меня взяли в заложники. Особенно, когда она с топором стоит. И всё.
Трогать эту тётю руками нельзя, чтобы потом самому не сесть.
Звоните и говорите: я заложник. Приедет даже фсб

20.02.2020 12:27
Жозефина

Народ дуреет! Толи еще будет?

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