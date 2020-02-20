Каждая пятая АЗС Алтайского края торгует некачественным бензином

Специалисты Росстандарта в 2019 году проверили качество топлива на 1087 АЗС. Почти на сотне автозаправок (9%) зафиксировали нарушения по физико-химическим показателям.

В ведомстве подчеркнули, что в 18 регионах доля АЗС, нарушающих техрегламент, превысила 20%. Среди них оказался и Алтайский край.

Также в списке Республика Алтай, Крым и Севастополь, Рязанская, Владимирская, Костромская, Свердловская, Курганская, Томская, Новосибирская области, Тыва, Хакасия, Якутия, Хабаровский край, Еврейская автономная область и Сахалин.

Как уже ранее сообщал amic.ru, по данным Крайстата, топливо в Алтайском крае дешевеет на протяжении двух последних недель. Так, средняя цена одного литра бензина Аи-92 за полмесяца снизилась на 25 копеек и сейчас составляет 40,77 рубля. Литр Аи-95 в среднем стоит 42,95 рубля, а дизельное топливо – 47,89 рубля.