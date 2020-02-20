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Особняк в Барнауле продают за 70 миллионов

, ИА "Амител"
Покупателю достанется не просто дом, а целая усадьба
Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

В Барнауле выставили коттедж стоимостью 70 миллионов рублей.

Особняк располагается на Змеиногорском тракте, дому 12 лет. За 70 миллионов покупателю достанется целый комплекс.

Площадь трехэтажного кирпичного дома составляет 400 "квадратов". Внутри есть солевая комната, бильярдная, игровая площадка, а также отдельные апартаменты под домашний кинотеатр.

Участок рядом с домом – 17 соток. Он огорожен забором, есть зона барбекю и зона отдыха, благоустроенная баня с бассейном.

Отмечается, что особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту из качественных материалов. На территории с ландшафтным дизайном много сосен и других деревьев.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.02.2020 11:33
- гость -

Во времена, когда было принятого людей раскулачивать, такие дома использовались под целые казенные учреждения)
Я так понимаю, что в этом доме, помимо прислуги, жило максимум человека 4. И это на 400 квадратах в 4-х(!!!) уровнях.
Вопрос целесообразности у людей, по всей видимости, не стоял.
Просто бабки ляшку жгли, надо было их взлохматить))

20.02.2020 11:36
Гостюн

Уважаемые представители банков, кто готов оформить мне ипотеку на 2000 лет для приобретения сего чуда архитектуры?

20.02.2020 11:40
Expert

Не продать его ни за год, ни за два ни за 70, ни за 50. Только подарить или передать по наследству. Такие нынче времена. Богатые тоже плачут

20.02.2020 11:41
Горожанин

Ага, и еще нужно оформить ипотеку на его содержание.

20.02.2020 11:46
- гость -

Погодите не продавайте, я денюшек накоплю и куплю, всего 290 лет подкопить.. Пжстаа....

20.02.2020 11:48
- гость -

большекромые какие

20.02.2020 12:01
- гость -

По меркам особняков, показанных в расследования Фонда борьбы с коррупцией, это просто дом прислуги или охраны, не более.

20.02.2020 12:02
Варфаламей

И до богачей кризис докатился, содержать такую домину.......
Продают и валят отсель.....

20.02.2020 12:08
- гость -

Как там с налогами

20.02.2020 12:17
- гость -

узнать бы еще чем занимается хозяин сего дома, овечек разводит?

20.02.2020 12:18
- гость -

20.02.2020 11:33
- гость
Это дом дочери Александра Фёдоровича она давно в другой стране и ей это просто нинадо

20.02.2020 12:25
- гость -

а кто такой Александр Федорович?

20.02.2020 12:30
- гость -

20.02.2020 12:01
- гость -
По меркам особняков, показанных в расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Да прям. ФНК тогда не хило так позорнулся с кроссовками Медведева.
Еще бы трусы проверяли.

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