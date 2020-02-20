Особняк в Барнауле продают за 70 миллионов

В Барнауле выставили коттедж стоимостью 70 миллионов рублей.
Особняк располагается на Змеиногорском тракте, дому 12 лет. За 70 миллионов покупателю достанется целый комплекс.
Площадь трехэтажного кирпичного дома составляет 400 "квадратов". Внутри есть солевая комната, бильярдная, игровая площадка, а также отдельные апартаменты под домашний кинотеатр.
Участок рядом с домом – 17 соток. Он огорожен забором, есть зона барбекю и зона отдыха, благоустроенная баня с бассейном.
Отмечается, что особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту из качественных материалов. На территории с ландшафтным дизайном много сосен и других деревьев.
Комментарии
Во времена, когда было принятого людей раскулачивать, такие дома использовались под целые казенные учреждения)
Я так понимаю, что в этом доме, помимо прислуги, жило максимум человека 4. И это на 400 квадратах в 4-х(!!!) уровнях.
Вопрос целесообразности у людей, по всей видимости, не стоял.
Просто бабки ляшку жгли, надо было их взлохматить))
Уважаемые представители банков, кто готов оформить мне ипотеку на 2000 лет для приобретения сего чуда архитектуры?
Не продать его ни за год, ни за два ни за 70, ни за 50. Только подарить или передать по наследству. Такие нынче времена. Богатые тоже плачут
Ага, и еще нужно оформить ипотеку на его содержание.
Погодите не продавайте, я денюшек накоплю и куплю, всего 290 лет подкопить.. Пжстаа....
большекромые какие
По меркам особняков, показанных в расследования Фонда борьбы с коррупцией, это просто дом прислуги или охраны, не более.
И до богачей кризис докатился, содержать такую домину.......
Продают и валят отсель.....
Как там с налогами
узнать бы еще чем занимается хозяин сего дома, овечек разводит?
20.02.2020 11:33
- гость
Это дом дочери Александра Фёдоровича она давно в другой стране и ей это просто нинадо
а кто такой Александр Федорович?
20.02.2020 12:01
- гость -
По меркам особняков, показанных в расследования Фонда борьбы с коррупцией.
Да прям. ФНК тогда не хило так позорнулся с кроссовками Медведева.
Еще бы трусы проверяли.