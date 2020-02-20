Депутат Госдумы от Алтая Шаргунов предложил амнистию для осужденных за митинги

Коммунист, депутат Госдумы, представляющий Алтайский край, Сергей Шаргунов предложил освободить осужденных участников московских митингов. Такой проект поправок в закон он внес к 75-летию Победы в Великой Отечественный войне, сообщает "Коммерсант".

Шаргунов настаивает на прекращении судебного преследования подозреваемых или обвиняемых по ч. 2, 3 или 4 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") в нарушении порядка при проведении митинга (ст. 212.1 УК РФ) и в неопасном для жизни насилии, совершенном в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Также он предлагает освободить от наказания уже отбывающих срок за протесты по разным статьям УК РФ и тех, кто осужден впервые за преступления по неосторожности и на срок до пяти лет; получивших условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы.

Инициатива, прежде всего, для тех, кто уже осужден за серию акций протеста в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму летом 2019 года. Тогда сроки получили 20 человек.

"Эти люди заслуживают милосердия. Не сомневаюсь, что коллеги по фракции эту инициативу поддержат и что здравый смысл возобладает, тем более в преддверии 75-летия Победы", – прокомментировал Сергей Шаргунов "Коммерсанту".

С предложениями по амнистии в честь 75-летия Победы ранее уже выступали президентский Совет по правам человека и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.