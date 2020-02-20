В России запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с мясной продукцией из Китая. Служба направила соответствующее письмо в территориальные подразделения, передают "Известия".

По данным издания, отныне ввозить животноводческую продукцию из Китая нельзя как в ручной клади, так и в багаже пассажиров. При этом запрет распространяется не только на продукты местного производства, но и на товары в заводской упаковке.

В Россельхознадзоре меру объяснили необходимостью борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней.

По последним данным, число заболевших коронавирусом составило 74 576 человек, смерть зафиксирована в 2118 случаях, сообщают в Госкомитете здравоохранения КНР.