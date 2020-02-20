Барнаулец предлагает услуги собутыльника

На сайте объявлений "Авито" появилась услуга собутыльника – за 1800 рублей 30-летний житель Барнаула составит компанию на один вечер.
В описании объявления говорится, что помимо распития напитков, мужчина может спеть, сыграть на баяне и станцевать гопак. "В общем, скучно не будет", – заключает предприимчивый житель краевой столицы.
Как показывает поиск по объявлениям, услуги собутыльника стали популярны в России – порядка 70 человек предлагают составить компанию в распитии спиртного. Примечательно, что среди представителей столь непростой профессии оказались и женщины.
Вызов собутыльника стоит в среднем одну-две тысячи рублей, но есть и щедрые люди, готовые составить компанию в распитии алкоголя даже за 100 рублей.
Комментарии
У меня кот есть, бесплатный собутыльник.
А "собутыльник" со своим спиртным приходит,или так,на халяву?Да еще и не безвозмездно?!
Класс
Приду!!!
1800 а хохо не хуху?