Барнаулец предлагает услуги собутыльника

На сайте объявлений "Авито" появилась услуга собутыльника – за 1800 рублей 30-летний житель Барнаула составит компанию на один вечер.

В описании объявления говорится, что помимо распития напитков, мужчина может спеть, сыграть на баяне и станцевать гопак. "В общем, скучно не будет", – заключает предприимчивый житель краевой столицы.

Как показывает поиск по объявлениям, услуги собутыльника стали популярны в России – порядка 70 человек предлагают составить компанию в распитии спиртного. Примечательно, что среди представителей столь непростой профессии оказались и женщины.

Вызов собутыльника стоит в среднем одну-две тысячи рублей, но есть и щедрые люди, готовые составить компанию в распитии алкоголя даже за 100 рублей.