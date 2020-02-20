Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу

Новая шоу-программа "Танцы. Новое поколение" будет представлена зрителям 25 февраля в Театре драмы в 19:00.

Участники пятого сезона проекта "Танцы" соберутся вместе, чтобы устроить феерическое танцевальное шоу. Самые сложные и полюбившиеся публике номера, новейшие постановки, разнообразие танцевальных жанров на одной сцене от лучших танцоров нашей страны.

"Танцы" – это глубокие эмоции, идеальная хореография, бешеная энергетика. Это – драйв, свобода, движение и полное погружение в мир современного танца.

Шоу будет сопровождаться уникальным видеоконтентом на больших экранах, чтобы зрители ощутили полное погружение в атмосферу чувств и эмоций.

Купить билеты на шоу "Танцы. Новое поколение" можно в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина или на сайте "Кассы.ру".