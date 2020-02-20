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Почти два десятка управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку

, ИА "Амител"
Прокуратуру не устроило качество очистки дворов и крыш
Фото: tkr.su

Фото: tkr.su

Барнаульская прокуратура провела проверку требований соблюдения законодательства по содержанию придомовых территорий и выявила нарушения, которые допустили управляющие компании.

Как сообщают в краевой прокуратуре, снегопады, а затем оттепель сделали свое дело – на земле стала появляться наледь, а на крышах сосульки. Наблюдалась угроза схода снега, что, в свою очередь, угрожало прохожим. 

В ходе проверки выявили многочисленные факты несвоевременной очистки крыш домов и дворов.

По итогам проверки 19 руководителям управляющих компаний, а также в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула прокуроры внесли представления об устранении нарушений.

Как уже сообщал amic.ru, нынешней зимой в Алтайском крае снег с крыш домов уже несколько падал на людей. Так, 9 февраля на улице Германа Титова сошедшая с кровли лавина едва не убила горожанку и ее полуторагодовалого сына. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.02.2020 13:05
- гость -

Значит качество очистки ДОРОГ прокуратуру устроило!

20.02.2020 13:13
Митенька ржевский

Наказывать надо принудительной интимной депиляцией, тогда всё будет делаться вовремя...

20.02.2020 13:24
гость

строже нада с управляшками, они вообще обнаглели. только деньги получают, ни черта не работают.

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