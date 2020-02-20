Почти два десятка управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку

Барнаульская прокуратура провела проверку требований соблюдения законодательства по содержанию придомовых территорий и выявила нарушения, которые допустили управляющие компании.

Как сообщают в краевой прокуратуре, снегопады, а затем оттепель сделали свое дело – на земле стала появляться наледь, а на крышах сосульки. Наблюдалась угроза схода снега, что, в свою очередь, угрожало прохожим.

В ходе проверки выявили многочисленные факты несвоевременной очистки крыш домов и дворов.

По итогам проверки 19 руководителям управляющих компаний, а также в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула прокуроры внесли представления об устранении нарушений.

Как уже сообщал amic.ru, нынешней зимой в Алтайском крае снег с крыш домов уже несколько падал на людей. Так, 9 февраля на улице Германа Титова сошедшая с кровли лавина едва не убила горожанку и ее полуторагодовалого сына.