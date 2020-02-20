Полеты не во сне, а наяву. Как "Новапорт" планирует развивать аэропорт Барнаула

Холдинг "Новапорт" может получить контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай". Для этого дополнительно выпустят акции компании, а холдинг выкупит их за 600 миллионов рублей, направив на модернизацию инфраструктуры. Так за три года будет построен новый терминал площадью 8 тысяч квадратных метров. При этом краевые власти сохранят за собой право влиять на деятельность "Новапорта" по всем ключевым вопросам. Такое решение было принято на заседании правительства, которое прошло 19 февраля. Выступавший на заседании гендиректор предприятия Сергей Рудаков пообещал продолжить вкладывать деньги в аэропорт и после строительства нового терминала. На какие инвестиции может рассчитывать предприятие и какие рейсы появятся в будущем – читайте в нашем материале.

Почему краевые власти готовы передать аэропорт "Новапорту"?

Вопрос поднимался еще несколько лет назад, но экс-губернатор региона – Александр Карлин – был категорически против отдавать краевую собственность в частные руки. В 2019 году Виктор Томенко во время интервью журналистам сообщил, что воздушные ворота Алтая уже устарели и аэропорту срочно нужна модернизация. Нынешний терминал не может принимать более 600 тысяч пассажиров в год, а количество рейсов в Барнаул с каждым годом только растет. Кроме того, с 1998 года не ремонтировали взлетно-посадочную полосу. На ее модернизацию необходимо около 2,5 миллиарда рублей. Летное поле, на котором расположена ВПП, находится в федеральной собственности. Авиапредприятие "Алтай" использует его на условиях аренды – может осуществлять только текущий ремонт.

В отличие от Барнаула, другие аэропорты Сибири активно развивались. В Толмачево (Новосибирск), которым также владеет "Новапорт", сейчас уже строят новый терминал за 14 миллиардов. Модернизируют и аэропорты Томска и Кемерово. В Красноярске перед Универсиадой вообще с нуля возвели новые воздушные ворота.

Как отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, общая площадь барнаульского аэровокзала – 4,5 тыс. квадратных метров. В час там могут обслуживать немногим более 100 вылетающих пассажиров. Однако только за последние десять лет за счет увеличения числа авиарейсов и расширения географии полетов пассажиропоток вырос почти в два раза. По итогам 2019 года он составил 530 тысяч человек. В связи с этим возникла потребность увеличить пропускную способность примерно в три раза. Краевые власти обращались за кредитом в банки, но там отказали. Сбербанк был готов выделить около миллиарда на строительство терминала, но этого не хватало. Попробовав все варианты, в министерстве поняли, что другого пути, кроме как передать объект частному инвестору, просто нет.

Сколько акций будет у "Новапорта"?

На сегодняшний день владельцами акций "Авиапредприятия "Алтай" являются правительство Алтайского края и компания "Новапорт". Региону принадлежит 52%, а холдингу – 48%.

После подписания договора планируется провести эмиссию – выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 миллионов рублей купит холдинг. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Если "Новапорт" не выполнит свои обязательства (реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока), их акции край выкупит обратно, но уже за 300 тысяч рублей. Однако перед тем, как холдинг станет обладателем контрольного пакета, он обязан по инвестиционному соглашению построить новый терминал для внутренних рейсов.

Каким будет терминал?

Около 8 тысяч квадратных метров. Новый терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии, а старый реконструируют под международные. По словам гендиректора ООО "Новапорт холдинг" Сергея Рудакова, компания планирует направить на строительство нового терминала собственные и кредитные средства.

Проектирование займет около 6-8 месяцев, а строительство с прохождением необходимых согласований, получения разрешений и запуска в работу – два года. Ожидается, что открыть объект планируют весной 2023 года.

Как отметил Сергей Рудаков, аэропорт Барнаула устарел морально и технически.

"Я хорошо знаю команду аэропорта Барнаула. Люди добросовестно относятся к своему труду, аэровокзал находится в чистом состоянии. Но нельзя на 4,5 тысячи квадратных метрах сделать 700 тысяч пассажиров. Нужно строить новые площади. Это не мои данные, а нормы. С международными линиями вообще все сейчас сложно – пока не высадишь прилетевших, вылетать нельзя. Таких аэропортов всего несколько осталось. Никакой реконструкции помещение не подлежит. Мы не затрагиваем старое здание, пока строим новое. Плюс в том, что у нас высвободится 4,5 тысячи квадратных метров в весьма хорошем состоянии – расширим пограничный контроль, и проблема международных рейсов закроется", – сказал он.

Построят только один новый терминал?

Нет. В 2023 году после сдачи первого нового аэровокзала компания намерена начать реконструировать старый терминал. Также будет решаться вопрос о строительстве международного аэровокзала. Сергей Рудаков отметил, что в будущем могут появиться новые рейсы в восточные страны. Также высока вероятность запустить из Барнаула направления в другие аэропорты, которые входят в структуру "Новапорта". Например, Волгоград, Тюмень, Калининград, Пермь и так далее.

"Полагаю, Барнаул, также как Кемерово и Томск, будет развиваться следующим образом. Все отсюда не полетит. Нью-Васюки сделать нереально. Новосибирск – хорошее подспорье. Мы сделали рейс не Барнаул – Новосибирск, а Барнаул – весь мир. Начало этого рейса пока не самое выдающееся. Но из Томска в Новосибирск самолет летает уже год, битком. И там нет пассажиров до Новосибирска. Все они транзитные. Мы можем также запустить субсидированные рейсы в другие города страны", – отметил Сергей Рудаков.

А что с лоукостером "Победа"?

Да-да, после модернизации аэропорта он тоже может зайти в наш регион. Пока летает только в соседней республике Алтай. Как стало известно на заседании правительства, такая возможность рассматривается. Это позволит жителям края летать в Москву за несколько тысяч рублей.

"Авиакомпаний в стране не так много. Пустить вечерний рейс в Барнаул просто из-за того, что я так хочу – тяжело. Но если авиакомпания что-то просит в четырех моих аэропортах, а мне пока нет необходимости это давать, то я могу пойти на сделку", – пообещал на заседании Сергей Рудаков.

Что будет с сотрудниками аэропорта после реконструкции?

Как пояснил гендиректор "Новапорта", штат вырастет. Появятся новые рабочие места. Кроме того, строительство аэропорта никак не повлияет на работу авиапредприятия.

А что будет с ВПП?

Пока неизвестно. Аэропорт Барнаула не вошел в федеральную программу Минтранса для возможного получения средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В последний раз ВПП ремонтировали в 1998 году, и для приведения ее в порядок необходимо около 2,5 миллиарда рублей. Собственники предприятия надеются, что после строительства нового терминала у федеральных властей не будет другого выхода, как выделить деньги на ремонт летного поля.

Что известно о "Новапорте"?

"Новапорт" – сеть региональных аэропортов России. Компания в год перевозит около 20 миллионов пассажиров. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России, в том числе в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Ставрополь и Калининград.