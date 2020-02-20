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Лидер по объему строительства жилья в Барнауле остался прежним

, ИА "Амител"
Однако в первой тройке есть изменения
ЖК Nord / Фото: компания 'Селф'

ЖК Nord / Фото: компания "Селф"

Лидер по объему строительства жилья в Барнауле не изменился, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

На первом месте до сих пор остается компания "Жилищная инициатива" – она возводит 177 тысяч квадратных метров. На второе место выбилось ООО "Селф", которое в прошлом году приступило к возведению квартала ЖК Nord на месте бывшего авторынка.

Отмечается, что со своим дочерним предприятием "Профресурс" компания совокупно строит 174 тысячи квадратных метров.

Замыкает тройку лидеров по объему строительства жилья ИСК "Алгоритм", имеющая в работе 102 тысячи квадратных метров.

В общей сложности застройщики Алтайского края заложили 1 090 000 квадратных метров жилья в 97 домах – это 21 402 квартиры. Последний из проектов планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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