Последняя Shibyua-22. Х Фестиваль поклонников аниме и косплея пройдет в Барнауле

Фото предоставлено организаторами

X фестиваль азиатской и европейской поп-культур Shibyua-22 (16+) пройдет в Барнауле в эту субботу, 22 февраля. Участие в нем примут около 200 человек. Юбилейный фестиваль поклонников азиатской культуры станет последним в данном формате. Однако расстраиваться не стоит, уверяют его организаторы.

Что это за фестиваль

Как мы уже говорили, это фестиваль поклонников азиатской культуры. Тех, кто настолько впечатлен любимыми персонажами аниме и фильмов, что примеряют на себя их образы и готовы полностью погрузиться в этот мир.

Как рассказывает один из организаторов мероприятия Екатерина Смолихина, первый фестиваль Shibyua-22 в Барнауле прошел в 2011 году: "Шибуя (Shibyua) – это район в Токио, где сосредоточены все тенденции современного японского общества, где всевозможные молодежные направления перемешиваются в сильнейший творческий вихрь. Десять лет назад мы взяли это название и присоединили к нему цифры 22 как указание на наш регион – Алтайский край".

Изначально фестиваль задумывался именно для поклонников азиатской культуры, но постепенно сюда добавились направления европейской поп-культуры: комиксы, фильмы, игры. Сейчас среди молодежи популярно направление кейпоп (корейская музыка). И потому среди участников много танцоров. Однако "японское название" фестиваля все же осталось.

Кто участники

Мероприятие пользуется большой популярностью. Поклонники аниме и косплея со всей страны присылают на конкурс фотографии своих воплощений в любимые персонажи.

А жители соседних городов – Новосибирска, Томска, Кемерова и других – приезжают в Барнаул, чтобы показать себя во всей красе.

Екатерина рассказывает, что подготовка к фестивалю идет очень тщательная: только чтобы сделать костюм, у некоторых уходит несколько месяцев. А еще прическа или парик, грим, движения, голос, мимика – все это очень важно и все это строго оценивает жюри.

Некоторые участники привозят с собой целую команду помощников. Во-первых, некоторые костюмы без посторонней помощи не надеть, во-вторых, нанесение грима – это особая работа профессионала.

На полноценное создание образа у некоторых участников уходит полдня.

Сам же фестиваль длится один день. По его окончанию жюри и зрители выбирают победителей.

"Конечно, качественный костюм, прическа, грим – все это важно. Но участники еще должны представить зрителю сцену из фильма или другого произведения, в общем, сыграть жизнь своего героя. И это может изменить мнение жюри. Насколько косплеер сумел передать настроение своего героя, насколько сумел слиться с ним эмоционально, оказывается важнее точности костюмов", – рассказывает Екатерина.

Почему фестиваль будет последним

За 10 лет изменилось многое. И организаторы решили, что за этот период такая форма фестиваля себя изжила. Но это не повод расстраиваться его поклонникам.

"Нам нужно развиваться дальше и мы ищем новый формат. Например, думаем попробовать объединиться с реконструкторами – ребятами, которые серьезно занимаются исторической реконструкцией событий. У нас много общего: и мы, и они стараемся тщательно соответствовать выбранным образам. Только мы – выдуманным персонажам, а они – реальным. Посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, должно выйти что-то очень интересное", – говорит Екатерина.

Юбилейный фестиваль Shibyua 22 пройдет в субботу, 22 февраля, в ДК Моторостроителей. Гостей ждут косплей-выступления, танцы, ярмарка, исторические реконструкции, гейм-чемпионат, каллиграфия, настольные игры и многое другое.



Более подробно о мероприятии и стоимости билетов вы можете узнать здесь. Начало в 13:00.