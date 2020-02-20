Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, передает "Интерфакс".

Во время встречи с Путиным руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов затронул тему банковских комиссий. По мнению политика, такая дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение у добросовестных плательщиков. В первую очередь – у пенсионеров.

Как отметил Неверов, вопрос отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ уже проработан и поддержан Центробанком.

"Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", – сказал парламентарий.

Неверов попросил поддержки у президента, а позже в беседе с журналистами заявил, что законопроект об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца этой недели.