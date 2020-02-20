Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, передает "Интерфакс".
Во время встречи с Путиным руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов затронул тему банковских комиссий. По мнению политика, такая дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение у добросовестных плательщиков. В первую очередь – у пенсионеров.
Как отметил Неверов, вопрос отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ уже проработан и поддержан Центробанком.
"Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", – сказал парламентарий.
Неверов попросил поддержки у президента, а позже в беседе с журналистами заявил, что законопроект об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца этой недели.
Комментарии
Возьмём оплату за горячую воду и отопление. Банк в Красноярске, кассы у СГК для внесения платежей нет. Удивительно, но при оплате через Сбербанк-онлайн пишут - комиссия 0 руб, а комиссия уже начислена системой Город заранее...
да сотку ежемесячно берут за оплату жкх
там сям щас уберут комиссии, ах да и сбер купят, а он убыточным сразу станет
я слышал, что цб бесплатно приобрел сбер, а продает его с наценкой около 24000%,
неужто правда?
20.02.2020 12:49
- гость -
Бесплатно с любой наценкой все равно получится бесплатно
надо это внести в конституцию)
технично закинут расходы на другую статью, никто не заметит как всегда
"По мнению политика, такая дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение у добросовестных плательщиков." 6-10 тыс оплата, 20-30 руб комиссия. Как в анекдоте "берем 5 бутылок водки на троих и 2 ириски, прошлый раз взяли 3 и стошнило". Да 30 руб возмутят народ, а 10 тыс не возмущают. "фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов затронул". Может стоимость ЖКХ затронуть.
Щедрая подачка, от души. Спасибо, Владимир Владимирович, теперь пачку сигарет смогу купить.
20.02.2020 12:52
- гость -
Бесплатно с любой наценкой все равно получится бесплатно
треть фнб возвращаться будет 4 года, или я ошибся?
а может и не вернуться
Президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ
свежо предание, но верится с трудом, а еще нам обещали установку счетчиков за счет поставщика услуг...
просто те поставщики коммунальных услуг, которые не договорились с банками включат комиссию банка в тариф - делов-то)))
Для справки: в Барнауле комиссию в явном виде берут только при оплате услуг Водоканала и СГК
горэлектросеть со сбербанком договорилась, отаваривают без явной банковской комиссии, усё в тарифе, я так думаю )))
6-10 тыс оплата, 20-30 руб комиссия
ага, особенно зимой ))
ты явно за коммуналку сам не платишь, ошибся всего-то в 5 раз...
в заведении грефа комиссия 2,5%, а по некоторым платежам еще и "не менее 30 рублей"))