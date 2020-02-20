Четверг, 20 Февраль, 14:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,69
€ 68,78
0°
Обь
6см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Новости

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

, ИА "Амител"
Решение будет принято до конца недели
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, передает "Интерфакс".

Во время встречи с Путиным руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов затронул тему банковских комиссий. По мнению политика, такая дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение у добросовестных плательщиков. В первую очередь – у пенсионеров.

Как отметил Неверов, вопрос отмены банковских комиссий при оплате ЖКХ уже проработан и поддержан Центробанком.

"Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", – сказал парламентарий.

Неверов попросил поддержки у президента, а позже в беседе с журналистами заявил, что законопроект об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца этой недели.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.02.2020 12:44
- гость -

Возьмём оплату за горячую воду и отопление. Банк в Красноярске, кассы у СГК для внесения платежей нет. Удивительно, но при оплате через Сбербанк-онлайн пишут - комиссия 0 руб, а комиссия уже начислена системой Город заранее...

20.02.2020 12:47
- гость -

да сотку ежемесячно берут за оплату жкх

20.02.2020 12:49
- гость -

там сям щас уберут комиссии, ах да и сбер купят, а он убыточным сразу станет

я слышал, что цб бесплатно приобрел сбер, а продает его с наценкой около 24000%,
неужто правда?

20.02.2020 12:52
- гость -

20.02.2020 12:49
- гость -

Бесплатно с любой наценкой все равно получится бесплатно

20.02.2020 13:02
- гость -

надо это внести в конституцию)

20.02.2020 13:05
- гость -

технично закинут расходы на другую статью, никто не заметит как всегда

20.02.2020 13:08
- гость -

"По мнению политика, такая дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение у добросовестных плательщиков." 6-10 тыс оплата, 20-30 руб комиссия. Как в анекдоте "берем 5 бутылок водки на троих и 2 ириски, прошлый раз взяли 3 и стошнило". Да 30 руб возмутят народ, а 10 тыс не возмущают. "фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов затронул". Может стоимость ЖКХ затронуть.

20.02.2020 13:31
- гость -

Щедрая подачка, от души. Спасибо, Владимир Владимирович, теперь пачку сигарет смогу купить.

20.02.2020 13:34
- гость -

20.02.2020 12:52
- гость -
Бесплатно с любой наценкой все равно получится бесплатно

треть фнб возвращаться будет 4 года, или я ошибся?
а может и не вернуться

20.02.2020 13:40
- гость -

Президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ

свежо предание, но верится с трудом, а еще нам обещали установку счетчиков за счет поставщика услуг...

просто те поставщики коммунальных услуг, которые не договорились с банками включат комиссию банка в тариф - делов-то)))

Для справки: в Барнауле комиссию в явном виде берут только при оплате услуг Водоканала и СГК
горэлектросеть со сбербанком договорилась, отаваривают без явной банковской комиссии, усё в тарифе, я так думаю )))

20.02.2020 13:42
- гость -

6-10 тыс оплата, 20-30 руб комиссия

ага, особенно зимой ))
ты явно за коммуналку сам не платишь, ошибся всего-то в 5 раз...

20.02.2020 13:46
- гость -

в заведении грефа комиссия 2,5%, а по некоторым платежам еще и "не менее 30 рублей"))

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
14:01
Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу 0
13:48
Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении 1
13:32
Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан" 0
13:23
Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле 3
13:12
Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте 4
13:00
Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым 1
12:50
Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае 0
12:40
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ 12
12:31
Почти два десятка управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку 3
12:15
"Суровые суши" для настоящих мужчин: рецепт салата на 23 Февраля 0
12:04
Кассационный суд смягчил приговор "гонщику" Руденко, виновному в гибели трех человек 3
11:50
Барнаулец предлагает услуги собутыльника 20
11:42
Депутат Госдумы от Алтая Шаргунов предложил амнистию для осужденных за митинги 0
11:30
Полеты не во сне, а наяву. Как "Новапорт" планирует развивать аэропорт Барнаула 14
11:18
Особняк в Барнауле продают за 70 миллионов 18
11:05
Крупный ТЦ приглашает барнаульцев отпраздновать День защитника Отечества 0
10:50
В России запретили ввоз посылок с продуктами из Китая 0
10:41
Не рубите дерева. Как в Барнауле прошел митинг против строительства корпуса АлтГУ 27
10:30
Жительница Барнаула не выпускает соседа из его двора 18
10:14
Каждая пятая АЗС Алтайского края торгует некачественным бензином 13
10:01
Финансовый пинг-понг: на какие "ловушки" попадаются заемщики 5
09:43
Зарплаты россиян выросли быстрее цен за последние 10 лет 34
09:30
Семь трасс Алтайского края остаются закрытыми из-за непогоды 2
09:17
Зимние сады, "сити-боксы" и мастер-зоны. За что дом One Loft назвали авторским? 16
09:04
Ищи шифр на бутылке: читаем символы и знаки 0
08:45
Где и как в Алтайском крае можно сдать тест на ВИЧ 0
08:36
Снова снег, снова пробки. Барнаул встречает новый день восьмибалльными заторами 26
08:30
"Раут" и "Васабич": как и где производится уникальный элитный алтайский сыр 0
08:19
Минтранс не выделил Барнаулу денег на ремонт ВПП аэропорта. Что это значит? 16
08:05
Врач объяснил, кому можно спать менее восьми часов в сутки 0
07:48
Синди Кроуфорд 54 года: лучшие фото главной топ-модели 90-х 3
07:32
Виктор Томенко пообещал городам и районам Алтайского края мусорные контейнеры 18
07:16
Как правильно питаться в Великий пост-2020. Инфографика 2
07:04
Пальто за 49 рублей: где найти любимые бренды по низким ценам 0
06:47
"Вредный" гарнир оказался полезным 2
06:32
Человеческий зоопарк. Фотографии пассажиров нью-йоркского такси 2
06:14
Более 200 сёл может подтопить в Алтайском крае 0
06:01
Снежный шторм накроет Алтайский край 20 февраля 2
23:54
Мишустин отправил в отставку замминистра труда и соцзащиты 0
23:13
Суд вынес приговор по делу обрушения трапа в аэропорту Барнаула 5
22:56
Куда звонить алтайским водителям, если метель застала врасплох 0
22:27
Где не проехать? Список перекрытых дорог Алтайского края 0
21:59
Право президента на роспуск Госдумы хотят закрепить в Конституции 4
21:29
Барнаульский врач не попался на уловку мошенников 1
20:59
Путин назвал свою зарплату не самой высокой 29
20:29
Социальные пенсии россиянам проиндексируют на 6,1% 1
19:51
Иномарка полностью выгорела в Барнауле. Видео 2
19:27
"Это аукцион". Алсу призналась в покупке голосов на шоу "Голос. Дети" 1
18:57
Шестую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели 0
18:27
Еще одна фура слетела с трассы в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.