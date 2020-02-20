Кассационный суд смягчил приговор "гонщику" Руденко, виновному в гибели трех человек

Кассационный суд смягчил приговор "гонщику на BMW" Александру Руденко, по вине которого осенью 2018 года погибли три человека, в том числе двое детей. Впрочем, не на много. Теперь наказание Руденко станет меньше на два месяца. Также слегка уменьшена и сумма компенсации, которую необходимо выплатить потерпевшим. Решение Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес 16.01.2020, сообщается на сайте Алтайского краевого суда.

Почему суд пересмотрел решение

Как говорится в сообщении, кассационная инстанция нашла смягчающие обстоятельства в действиях Руденко.

"Постановлено признать смягчающим наказание обстоятельством иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим", – отмечается в постановлении. Видимо, речь идет о деньгах, которые обвиняемый выплатил пострадавшим еще до решения суда.

Какое наказание назначено

В итоге назначенное Руденко наказание (ч. 6 ст. 264 УК РФ) снижено до восьми лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А размер компенсации морального вреда, взысканного с Руденко А.В. в пользу Корецкой Е.Ю., Перфильева И.А. и Перфильевой Г.Ю. уменьшен до 2 000 000 рублей каждому, а в пользу Нагорнева Е.В. – до 6 500 000 рублей.

Как следует из сообщения, кассационная инстанция изменила и приговор Центрального районного суда Барнаула и апелляционное постановление Алтайского краевого суда.

Ранее апелляционный суд от 7 июня 2019 года назначил Руденко наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет.

В чем обвиняют Руденко

Напомним, вечером 15 октября 2018 года BMW Х6 под управлением Александра Руденко на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия столкнулся с автомобилем Renault.

В итоге погибли две маленькие девочки и мама одной из них. Все они были пассажирами Renault. Водитель этого автомобиля и муж погибшей женщины были госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже выяснилось, что Руденко в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, а его машина двигалась по центру города со скоростью 150 км в час.

17 апреля Центральный районный суд Барнаула приговорил водителя BMW к лишению свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Семьи погибших и пострадавших были недовольны таким мягким приговором, и в июне Алтайский краевой суд изменил его. Срок заключения остался прежним, но отбывать наказание он должен был в колонии общего режима. Общая сумма компенсаций, которую на тот момент обязали выплатить "гонщика", составила 21 млн рублей.