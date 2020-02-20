Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении

Тима Белорусских мог бы достойно представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2020. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в интервью изданию "Стархит".

По словам Крутого, "с позиции прямого эфира и живого исполнения" Белорусских является лучшим кандидатом. Однако композитор подчеркнул, что это его личное мнение, и "влезать в эти игры" он не хочет.

Также Крутому назвали имена возможных представителей России на Евровидении нынешнего года. Это Ольга Бузова, Федук и Зиверт. По словам композитора, "почти все" из них могут справиться.

Напомним, музыкальный конкурс состоится в мае 2020 года в Роттердаме.

Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Андреевич Морозов) родился в 1998 году в Минске. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018-м с песней "Мокрые кроссы". За нее на Второй музыкальной премии "Жара Music Awards" он получил награду в номинации "Хит года".