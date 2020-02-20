Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае

20 февраля в Алтайском крае возобновили движение на некоторых трассах, которые до этого были временно перекрыты из-за неблагоприятных погодных условий, передает региональный Минтранс.

Проезд открыт на дорогах Шипуново – Краснощеково – Курья (от с. Краснощеково до с. Курья), на трассе Алейск – Чарышское (от Алейска до с. Усть-Калманка), а также на трассе А-322 – Горняк – Староалейское (от Горняка до с. Староалейское Третьяковского района).

Еще пять трасс остаются перекрытыми:

Алейск – Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе;

Алейск – Петропавловское – Смоленское, от Алейска до с. Усть-Чарышская Пристань.

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. В условиях недостаточной видимости и гололеда автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, ПДД и быть предельно внимательными.