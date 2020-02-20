Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте

Объявления об услугах проституток, якобы опубликованных на сайте Алтайского государственного колледжа, обсуждают в социальных сетях Барнаула. Действительно, если пройти в поисковике по одной из первых ссылок, ведущих якобы на официальный сайт учреждения, то в меню повыше разделов "Страничка директора", "Воспитание" и "Услуги психолога" совсем нескромно смотрятся блоки "Проститутки Питера" и "Проститутки Пионерская".

Между тем в колледже очень возмущены происходящим и утверждают, что никакого отношения к этому сайту не имеют. Уже почти три месяца – с 19.11.2019 – портал АГК находится по новому адресу: на странице www.алтгк.рф.

Старый же был заблокирован. Однако с 12 февраля 2020 года у него появился новый владелец, который создал точную копию официального сайта колледжа, но при этом добавил ссылки на ресурсы с неприемлемым для образовательного учреждения контентом.

Администрация учебного заведения уже обратилась в прокуратуру.

"К данному сайту колледж никого отношения не имеет и ответственности за действия нового владельца сайта не несет. Сложившаяся ситуация вредит деловой репутации и информационной открытости нашего учебного заведения, мешает получать достоверную информацию целевой аудитории. В настоящее время колледжем подано письменное обращение в прокуратуру Алтайского края о содействии и принятии необходимых мер для разрешения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", – комментируют в колледже скандальную ситуацию.