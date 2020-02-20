Квартирный вопрос: какую мебель выбрать для детской комнаты

Одним из важных этапов оформления детской комнаты является покупка функциональной, практичной и красивой мебели, которая понравится как родителям, так и ребенку. При выборе необходимо учитывать требования безопасности, размеры помещения, возраст и интересы ребенка и другие дополнительные нюансы. Чтобы не запутаться и ничего не упустить, можно обратиться в семейный интернет-магазин. Там удобно ознакомиться с ассортиментом, отметить привлекательные модели и приобрести мебель с доставкой. Также на сайте можно заказать оригинальные комплекты развивающих игр или наборы для творческих занятий.

Полки для книг и игрушек

Стеллаж или полка в детской комнате помогают компактно и эргономично расставить игрушки и настольные игры, книги и дидактические пособия. Хранение личных вещей на стеллажах не только поддерживает порядок, но и приучает ребенка к аккуратности и самостоятельности. Желающим купить полки в детскую представлен достойный выбор:

белые стеллажи "Монтессори" с кармашками и открытыми полочками для развивающих игрушек, дидактических материалов;

разноцветные полочки – "домики", интересные самым маленьким и дошкольникам;

вместительные полки – "замки", напольные или настольные;

небольшие навесные книжные полки для книг, письменных принадлежностей.

Модели оформлены специально для детской. Обтекаемые формы без острых углов предотвращают травматизм.

Мягкие детские кресла

Стильные мягкие кресла позволяют с комфортом устроиться для чтения или других спокойных занятий. Личная "взрослая" мебель повышает самооценку юного хозяина. Решение о таком нестандартном подарке ребенку легко исполнить. Достаточно оформить заявку и купить детское мягкое кресло авторского дизайна. Модели отличаются элегантностью, подчеркивают достаточную "взрослость" владельца.

"Растущие" стулья

Прочность, устойчивость и экологическая безопасность стульев для детей сочетается с приятным внешним видом. Родителям малышей и дошкольников полезно выбрать растущий стул для ребенка к игровому столику, домашней песочнице или мольберту. Регулируемая высота сиденья обеспечивает долгую эксплуатацию стула (мебель подходит детям от 1 года до 10 лет). Конструкция детских стульев и кресел способствует равномерному распределению мышечной нагрузки, формированию правильной осанки.

Заказать "растущие" стулья к обеденному столу, кресла, полки и другие предметы детского интерьера можно по онлайн-заявке или через запрос на обратный звонок.