Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с директором Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем, где обсудили планы на 2020 год. Госкомпания планирует инвестировать в железные дороги региона более 5 миллиардов рублей. Среди самых важных проектов – возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск и подготовка к реконструкции железнодорожного вокзала в столице края, которая начнется в 2021 году.

Что обсуждал Томенко с представителями РЖД?

Как сообщает пресс-служба губернатора, в текущем году объем инвестиций составит 5,8 миллиарда. В ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов АО "Алтай-Пригород". В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" на 2020 год планируется поставка еще 19 пассажирских вагонов для организации пригородных перевозок.

Как подчеркнул Виктор Томенко, у Алтайского края и железной дороги налажены плодотворные деловые отношения по всем направлениям сотрудничества, отметив особую значимость развития железнодорожного сообщения для региона. Томенко напомнил о большом интересе со стороны жителей края к рейсу скоростного поезда из Барнаула в Новосибирск.

"Наша совместная работа по обновлению пассажирских вагонов значительно улучшает качество обслуживания пассажиров, комфортность, доступность перевозок, а значит, положительно влияет на настроение наших людей. Кстати, с большим вниманием жители Алтайского края относятся к предстоящему запуску поезда "Ласточка". Продолжается подготовка проектно-сметной документации для проведения реконструкции вокзала в центре Барнаула. Это такое место, которое притягивает внимание людей и формирует образ города. На реализацию этого сложного проекта также направлена наша совместная работа", – отметил Виктор Томенко.

Когда запустят "Ласточку"?

Официально пока неизвестно. Но предварительно – в декабре 2020 года. На первом этапе предполагается запустить два состава. Стоимость проезда еще неизвестна, но не более 500 рублей. Время в пути составит около трех часов.

Для запуска необходимо решить, где строить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику. Придется закупить несколько поездов и вагонов, которые будут отданы "Алтайпригороду" в аренду. По мнению властей двух регионов, запуск позволит разгрузить федеральную трассу на участке от Новосибирска до Барнаула, где большая аварийность.

По предварительной договоренности, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно поезд будет отправляться в Барнаул уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые часто ездят в Новосибирск в командировки.

Что известно о реконструкции ж/д вокзала в Барнауле?

В этом году будет готов проект реставрации здания и модернизации площади, прилегающей к нему. Так, в проект реконструкции планируется включить старое здание вокзала, которое находится левее от основного сооружения, для того чтобы в будущем разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Сначала пройдет реконструкция вокзального комплекса с использованием "старого здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пассажиров дальнего следования и "нового здания железнодорожного вокзала" для обслуживания пригородных пассажиров.

Далее пройдут работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры и реконструкция самой привокзальной площади. Закончат все работы в 2024 году.