Елена Батурина перестала быть самой богатой женщиной России

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав лидировавшую на протяжении долгого времени вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов, тем самым составив 1,4 миллиарда долларов. Активы Батуриной за аналогичный период не изменились и остались на отметке 1,2 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, новая оценка состояния Бакальчук связана с увеличением оборотов Wildberries на 88% в 2019 году – до 223,5 миллиарда рублей. За 2019 год интернет-магазин выполнил 164 миллиона заказов – вдвое больше, чем за 2018 год.

При этом Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России лишь в 2018 году, стартовав с 600 миллионов долларов. В начале 2019 года она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России.