Уничтожить село или спасти? Первые три района Алтая хотят упразднить сельскую власть

Сразу три района Алтайского края объявили о желании провести реформу местной власти (перейти на муниципальные округа) и, по сути, лишить свои сельские администрации права управления. Если идею поддержат местные депутаты, то у Залесовского, Петропавловского и Чарышского районов вся власть будет на уровне районных администраций. Зачем это делают и к чему это приведёт, разбирался amic.ru.

Муниципальный округ. Это что такое?

Муниципальный округ — это новая для России форма местного самоуправления. Она предполагает передачу всех полномочий на уровень администрации района. А сельсоветы и сельские собрания депутатов будут упразднены. Всеми вопросами на уровне конкретного села будут заниматься представители администрации района.

Депутат краевого парламента (АКЗС), заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин за такие перемены. В случае создание округа в районах будет:

один общий бюджет вместо нескольких (пока у каждого села он свой),

один глава (вместо главы района и глав в каждом селе),

в села останутся работать специалисты, назначаемые главой округа, которые продолжат предоставление муниципальных услуг жителям.

"В случае создание округа перекладывать ответственность будет не на кого. Сегодня же часто бывает как: проблемы жителей не решаются, при этом в сельсовете кивают на районные власти, а те, в свою очередь, говорят, что это полномочия поселения, и круг замыкается", — цитирует депутата пресс-служба АКЗС.

Это спасет село (преимущества)

Иван Мордовин уверен, что в этих трёх районах есть все предпосылки для создания муниципальных округов: большинство сельсоветов имеют минимальные собственные доходы (дотируются на 80-90%), острый дефицит кадров — не все вакансии глав сельсоветов закрыты, сельсоветы из-за отсутствия ресурсов не могут самостоятельно решать инфраструктурные проблемы и, по факту, большинство полномочий уже на себя взяли районные власти.

Но при этом Мордовин подчеркивает, что такая реформа власти подходит не всем районам. Это зависит от бюджетных возможностей сельсоветов, сложившейся системы взаимодействия глав и депутатов сельских поселений с районными властями, других факторов.

Глава Залесовского района Александр Пластеев идею поддерживает. По его словам (об этом он говорил на заседании ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края") разделение власти по сельсоветам имеет много проблем: сложная управляемость, неравномерное распределение доходов и расходов бюджета, торможение реализации проектов, размытая ответственность. Сейчас в его районе 10 глав, 10 бюджетов, 10 советов депутатов, 10 администраций, 99 депутатов. А при создании округа будет одна администрация с единым бюджетом и одним главой, 19 депутатов и девять начальников территориальных отделов (в каждом селе). Кроме того, это оптимизация расходов на органы местного самоуправления.

Депутат Николаевского собрания депутатов Петропавловского района (от "Справедливой России") Марина Кандаурова в беседе с amic.ru сказала, что ничего особого село и сельские депутаты не потеряют: они и так давно уже ничего не решают и на все предложение от администрации один ответ — денег нет.

Это угробит село (недостатки)

А вот источник в администрации Петропавловского района сообщил amic.ru, что в районе однозначного мнения по этому вопросу нет. С одной стороны, у сел действительно нет денег и всё равно они мало что решают. Но с другой стороны, упразднение должности главы сельсовета и сельских депутатов — это вообще полный уход власти из села. И кадровая проблема может встать ещё острее: в главы села можно идти со средним образованием, а работать специалистом (которые будут работать в селе как представители района) можно только с высшим. Где таких искать?

По мнению депутата Чарышского районного Совета депутатов (от "Справедливой России") Людмилы Нечаевой, эта реформа угробит все сельсоветы окончательно.

"Сейчас последние уедут и угробится село. Депутаты итак уже формально работают. Понятно, что никто на выборы не идет — мы же ничего не решаем. Полномочий много, а денег нет. Довели до этого, а теперь хотят лишить людей последней власти и последней надежды. Пусть народ варится в собственном соку. Так скоро и останутся здесь одни пенсионеры. Люди никому не нужны. Вот убрали у нас в райцентре сельскую администрацию. Человек корову зарезал, надо сдавать. Раньше справку у главы села день в день получал, а теперь ждать несколько дней, когда её глава района подпишет. Это для кого? Для народа делается?! " - не сдержала эмоций Нечаева.

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин в беседе с amic.ru сказал несколько важных моментов. Его район такие перемены пока не ждут. Но мы не могли не спросить, пожалуй, самого публичного и не стесняющегося высказывать мнение главу села.

"Во-первых, Росстат в год переписи населения попросил не проводить в стране административно-территориальных преобразований. А во-вторых, доходы муниципальных округов никак не прописаны в бюджетном кодексе. Минфин пока предлагает использовать правила пополнение казны как в городах. Основной налог для районов — это НДФЛ. Они консолидировано (с учетом поступлений из края) получают 60%. А города почти в три раза меньше. Проще говоря, у таких районов станет значительно меньше доходов от НДФЛ", — отметил Боронин.

Он считает это решение скоропалительным и непродуманным.

Хотя быстро тут и не сделать. Процедура сложна: сначала район выступает с инициативой, потом отдельно в каждом селе пройдут публичные слушания, проголосуют все депутаты всех сел. Если два и более сельских собраний депутатов будут против, то район на новую форма управления не перейдет. И уже только потом статус округа законодательно закрепляет АКЗС.

С одной стороны для таких небольших районов, как Залесовский (14 тысяч жителей), Петропавловский (11 тысяч) и Чарышский (11 тысяч) такая реформа может быть обоснованной. Но вряд ли это спасет села от многочисленных проблем. Тем более, что деньги они давно уже получают только на самое необходимое. И больше их явно не станет. А проследить, чтобы не стало меньше, должны районные депутаты. Но это не точно.