В России придумали, как заставить платить штрафы недобросовестных водителей

ГИБДД принялась взыскивать долги с нарушителей правил дорожного движения, которые накопили сотни неоплаченных штрафов, передает издание "Ъ".

Отмечается, что неплательщиков отслеживают камеры, их останавливают сотрудники полиции, а судебные приставы арестовывают автомобили. Наказание применяется в отношении тех водителей, которые имеют более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов.

Поводом для принятия таких мер стало недавнее смертельное ДТП в Москве, когда по вине водителя BMW столкнулись шесть автомобилей и погибла девушка – пассажир виновника аварии. Тогда в ГИБДД выяснили, что нарушителю за год выписали 650 штрафов, большинство из которых он даже не оплатил.

В России примерно 70 водителей и 180 юридических лиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов. При этом еще 10 тысяч граждан и 3 тысячи юрлиц не оплатили от 100 до 1 тысячи штрафов. Наибольшее количество штрафов удалось накопить москвичке – за ней числится 2500 зафиксированных случаев нарушения ПДД, а сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей.