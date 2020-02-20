В России придумали, как заставить платить штрафы недобросовестных водителей

ГИБДД принялась взыскивать долги с нарушителей правил дорожного движения, которые накопили сотни неоплаченных штрафов, передает издание "Ъ".
Отмечается, что неплательщиков отслеживают камеры, их останавливают сотрудники полиции, а судебные приставы арестовывают автомобили. Наказание применяется в отношении тех водителей, которые имеют более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов.
Поводом для принятия таких мер стало недавнее смертельное ДТП в Москве, когда по вине водителя BMW столкнулись шесть автомобилей и погибла девушка – пассажир виновника аварии. Тогда в ГИБДД выяснили, что нарушителю за год выписали 650 штрафов, большинство из которых он даже не оплатил.
В России примерно 70 водителей и 180 юридических лиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов. При этом еще 10 тысяч граждан и 3 тысячи юрлиц не оплатили от 100 до 1 тысячи штрафов. Наибольшее количество штрафов удалось накопить москвичке – за ней числится 2500 зафиксированных случаев нарушения ПДД, а сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей.
Комментарии
Наказание применяется в отношении тех водителей, которые имеют более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов.
За такое количество нарушений сажать надо.
Нужно после 10 штрафов вообще забирать ВУ, отправлять на переобучение, и не важно, оплатил или не оплатил штрафы.
"которые имеют более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов. ", лишение прав года на три с последующим переобучением и пересдачей. Потом два года ездить со знаком "новичок"!
И чё прям вот так во запросто у неприкасаемых будут авто арестовывать?
"Тогда в ГИБДД выяснили, что нарушителю за год выписали 650 штрафов", так это только которые зафиксированы нарушения, а сколько не зафиксированных!
@за ней числится 2500 зафиксированных случаев нарушения ПДД@
Если она владеет этими машинами и сдает их в аренду, то на кого выписывают штрафы, на владельца машин?
во запросто у неприкасаемых будут
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нет конечно же, им все простят и еще лимит дадут на пару тысяч вперед
Брехня очередная
в отношении тех водителей, которые имеют более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов
Теперь у всех будет по 999 неоплаченных, тысячный будут оплачивать. Потом по сроку давности сотня, другая сгорит, опять до 999 можно догонять