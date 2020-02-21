Эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон проведет мастер-класс в Барнауле

В Барнауле впервые выступит мировой эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон. Встреча пройдет 25 февраля, где спикер выступит с мастер-классом сразу по двум темам: "Стратегический маркетинг в России" и "Маркетинг 360".

Вы узнаете:

– стратегии клиентского успеха и восхищения;

– подрывные и прорывные технологии в сфере маркетинга;

– как не "сливать" весь бюджет в рекламу;

– как из довольного клиента сделать восхищенного клиента.

Мастер-класс будет интересен:

– предпринимателям;

– собственникам бизнеса;

– маркетологам и специалистам;

– всем тем, кто ждет быстрых и качественных результатов от бизнеса.

Встреча пройдет 25 февраля в кинотеатре "Пионер".

Справки по телефонам:

534-229

57-47-62



Организатор: "Ресурс", соорганизатор: "ФБР"