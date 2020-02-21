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Эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон проведет мастер-класс в Барнауле

, ИА "Амител"
В списке его клиентов такие известные компании, как Coca-Cola, McDonalds, Nike, MasterCard, Nestle

В Барнауле впервые выступит мировой эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон. Встреча пройдет 25 февраля, где спикер выступит с мастер-классом сразу по двум темам: "Стратегический маркетинг в России" и "Маркетинг 360".

Вы узнаете:

– стратегии клиентского успеха и восхищения;
– подрывные и прорывные технологии в сфере маркетинга;
– как не "сливать" весь бюджет в рекламу;
– как из довольного клиента сделать восхищенного клиента.

Мастер-класс будет интересен:

– предпринимателям;
– собственникам бизнеса;
– маркетологам и специалистам;   
– всем тем, кто ждет быстрых и качественных результатов от бизнеса.

Встреча пройдет 25 февраля в кинотеатре "Пионер".

Справки по телефонам: 
534-229
57-47-62

Организатор: "Ресурс", соорганизатор: "ФБР" 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.02.2020 09:50
месный

Мастер класс - как заработать миллион.
Зал в 1000 мест занят полностью.

Выходит эксперт:

Я моя лекция о том как заработать миллион.
Все вы купили билеты по 1000, в этом зале 1000 мест, все они заняты вами.
Лекция окончена. До свидания!

21.02.2020 09:54
АБОРИГЕН

21.02.2020 09:50
месный
Да, очередной инфоцыган. Срубить баблишка по легкой с дурачков, почему бы и нет.

21.02.2020 10:08
- гость -

Птю-ю-ю, опоздал джынтыльмэн, деньги-то у нас кончились.

21.02.2020 10:19
- гость -

– всем тем, кто ждет быстрых и качественных результатов от бизнеса.
-------
Вот, для них это всё. Уверен, набьётся полный зал. Слава богу, наивных лохов ещё пруд пруди.

21.02.2020 10:23
Пионер

Зря вы так. Иногда подобные спикеры говорят и предлагают довольно умные вещи. Просто в условиях экономики РФ,а тем более в Алтайском крае это не всегда работает.

21.02.2020 10:47
- гость -

Приехал жрец!
Опыты по методу Шерлока Холмса.
Бесплатная раздача слонов.

21.02.2020 10:48
- гость -

Сейчас хомячки открыв рот полетят слушать, восхищаться, восторгаться, боготворить.
А потом начнут звонки рекламщиков, будут учить как надо продвигать.
Я руководитель предприятия, звонят чуть ли не каждый день, каждый убеждает что его средство лучшее. Некоторые вообще обещают увеличение продаж на 49%. Да-да, ничего не зная о работе предприятия транслируют точные и нереальные цифры. Ибо с семинаров. Знают. Уверены. Но глупы и без здравого смысла.

21.02.2020 10:56
- гость -

Все эти учителя зарабатывают на лохах, желающих поучиться тому, что эти люди в действительности и делать то не умеют.

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