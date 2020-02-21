Эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон проведет мастер-класс в Барнауле

В Барнауле впервые выступит мировой эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон. Встреча пройдет 25 февраля, где спикер выступит с мастер-классом сразу по двум темам: "Стратегический маркетинг в России" и "Маркетинг 360".
Вы узнаете:
– стратегии клиентского успеха и восхищения;
– подрывные и прорывные технологии в сфере маркетинга;
– как не "сливать" весь бюджет в рекламу;
– как из довольного клиента сделать восхищенного клиента.
Мастер-класс будет интересен:
– предпринимателям;
– собственникам бизнеса;
– маркетологам и специалистам;
– всем тем, кто ждет быстрых и качественных результатов от бизнеса.
Встреча пройдет 25 февраля в кинотеатре "Пионер".
Справки по телефонам:
534-229
57-47-62
Организатор: "Ресурс", соорганизатор: "ФБР"
Комментарии
Мастер класс - как заработать миллион.
Зал в 1000 мест занят полностью.
Выходит эксперт:
Я моя лекция о том как заработать миллион.
Все вы купили билеты по 1000, в этом зале 1000 мест, все они заняты вами.
Лекция окончена. До свидания!
21.02.2020 09:50
месный
Да, очередной инфоцыган. Срубить баблишка по легкой с дурачков, почему бы и нет.
Птю-ю-ю, опоздал джынтыльмэн, деньги-то у нас кончились.
– всем тем, кто ждет быстрых и качественных результатов от бизнеса.
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Вот, для них это всё. Уверен, набьётся полный зал. Слава богу, наивных лохов ещё пруд пруди.
Зря вы так. Иногда подобные спикеры говорят и предлагают довольно умные вещи. Просто в условиях экономики РФ,а тем более в Алтайском крае это не всегда работает.
Приехал жрец!
Опыты по методу Шерлока Холмса.
Бесплатная раздача слонов.
Сейчас хомячки открыв рот полетят слушать, восхищаться, восторгаться, боготворить.
А потом начнут звонки рекламщиков, будут учить как надо продвигать.
Я руководитель предприятия, звонят чуть ли не каждый день, каждый убеждает что его средство лучшее. Некоторые вообще обещают увеличение продаж на 49%. Да-да, ничего не зная о работе предприятия транслируют точные и нереальные цифры. Ибо с семинаров. Знают. Уверены. Но глупы и без здравого смысла.
Все эти учителя зарабатывают на лохах, желающих поучиться тому, что эти люди в действительности и делать то не умеют.