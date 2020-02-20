Путину не предлагали Мишустина на должность премьера

Среди предложенных кандидатур на должность премьер-министра России не было Михаила Мишустина. Об этом глава государства рассказал ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По словам президента, у него "на столе лежали" кандидатуры четырех человек, но имени главы налоговой службы Михаила Мишустина среди них не было. Внесение кандидатуры Мишустина на рассмотрение Госдумы стало решением Путина.

По словам президента, он руководствовался личными и деловыми качествами главы ФНС.

Как уже писал amic.ru, Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра 16 января 2020 года после отставки правительства. Сам Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности РФ. Эту структуру возглавляет президент.

В рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Вадненко обсудил с главой государства 20 тем. Информагентство выпустит 20 серий беседы до конца марта. Сегодня, 20 февраля, вышла первая. Ожидается, что во второй серии Путин ответит на вопрос об Украине.