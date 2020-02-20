Снегопады на Алтае могут продолжаться еще месяц

Начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал, от чего зависит масштаб паводка предстоящей весной. Главный синоптик региона принял участие в заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

По словам Люцигера, ведущим по значимости фактором является содержание воды в снежном покрове. Практически повсеместно снегозапасы в 1,5-2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Не исключается, что снег будет идти еще 4-5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и мощных осадков. От этого и зависит, по какому сценарию пойдет паводок-2020: по более легкому (как в 2017 году) или тяжелому (как в 2018 году).

"Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов до наступления периода интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году", – пояснил Люцигер.

Однако, по его словам, даже один резкий заток аномального тепла с сильными дождями во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года.

Более предметно о прогнозе формирования первой волны весеннего половодья можно будет говорить после 15 марта, подчеркнул Люцигер.