Снегопады на Алтае могут продолжаться еще месяц

Начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал, от чего зависит масштаб паводка предстоящей весной. Главный синоптик региона принял участие в заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
По словам Люцигера, ведущим по значимости фактором является содержание воды в снежном покрове. Практически повсеместно снегозапасы в 1,5-2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Не исключается, что снег будет идти еще 4-5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и мощных осадков. От этого и зависит, по какому сценарию пойдет паводок-2020: по более легкому (как в 2017 году) или тяжелому (как в 2018 году).
"Учитывая недостаточное осеннее увлажнение почвы, при постепенном нарастании тепла и отсутствии сильных осадков до третьей декады марта возможно разрушение значительных объемов имеющихся снегозапасов до наступления периода интенсивного снеготаяния, как это было в 2017 году", – пояснил Люцигер.
Однако, по его словам, даже один резкий заток аномального тепла с сильными дождями во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года.
Более предметно о прогнозе формирования первой волны весеннего половодья можно будет говорить после 15 марта, подчеркнул Люцигер.
Комментарии
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
"Ученые полагают, что облака дыма от горящих лесов достигают стратосферы, разносятся по всему земному шару и могут вызвать глобальные изменения климата".
А властная братва и подпевающая им шпана последствий от не тушения пожаров не видят
Это к вопросу про нашу зиму без солнца, но со снегопадами!
20.02.2020 15:52
- гость -
Только ты не написал, что они исследовали пожары в Австралии, которые были в несколько раз глобальнее и дольше, чем сибирские.
Какай дальше на форумах.
Это была ловушка для шпаны, которая считает, что от наших православных лесов дым до стратосферы не доходит и на климат не влияет...
20.02.2020 16:38
- гость -
Это была ловушка для шпаны
Шпана, посчитай, сколько было в мире пожаров примерно так с 1500 года. Потом выражай здесь свои очень глубокие мнения.
Лес замедляет таяние снега. Лес вырубили, снег быстрее растаит. Жители берегов Барнаулки готовьтесь.
20.02.2020 16:48
- гость -
В школу, учить русский язык.
К слову, весна ожидается уже с начала марта. Так что таять будет постепенно.
Франк вовремя ушел в отпуск. Город не чистят.
На Павлике в районе Леруа Мерлен расчищена только середина, по одной полосе в ту и другую сторону. Тротуары завалены метровым снегом, пешеходы мыкаются по проезжей части, так как не расчищены подходы к остановкам и светофорным переходам.