Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть

23 февраля уже через два дня, а вы еще не купили подарки для своих мужчин? Носки дарить не хочется, пена для бритья еще с прошлого года не закончилась, вы ощущаете тоску, так как не знаете, чем порадовать своего избранника, брата, отца, дедушку или друга? Специально для вас и некоторых дам из редакции amic.ru подготовил подборку отличных подарков на День защитника Отечества. Читайте и выбирайте, что вам больше подойдет.

Техника

Фото: ozon.ru

Молодым людям можно подарить что-нибудь для компьютера: например, игровую карту, беспроводную мышь, веб-камеру или игровую клавиатуру.

Желанный подарок для многих – портативная акустика. А если беспроводная колонка у вашего мужчины уже есть, присмотритесь к беспроводным наушникам. Сегодня это очень модно, да к тому же удобно. И подарок придется по душе как подростку, так и взрослому.

Удобным, а главное, полезным и часто используемым подарком станет внешний аккумулятор или так называемый пауэрбанк. Даже если подобный гаджет уже есть – таких вещей много не бывает, поверьте нашему опыту.

Мужчины постарше обрадуются хорошей электробритве, фитнес-часам, электронной книге. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

Аксессуары для автомобиля

Фото: barnaul.magnit96.com

Владельцу автомобиля всегда приятно получить в подарок новенький аксессуар для любимой машины. И тут вариантов множество: видеорегистратор, навигатор, держатель для телефона, водоотталкивающие наклейки или наклейки на автомобиль, набор инструментов, автомобильное зарядное устройство для телефона, набор автокосметики и так далее.

Ну а если вы не знаете, что может понравиться вашему мужчине, можно поступить проще и вручить ему подарочный сертификат в автомаркет.

Изделие из кожи

Фото: manrule.ru

Кожаные подарки – это всегда стильно, красиво, полезно и многофункционально. Ремень, кошелек, портмоне, обложка для паспорта иди автодокументов, сумка. Здесь, как говорится, выбирайте на вкус, цвет и ваши возможности.

Парфюм

Фото: pixabay.com

Еще один отличный вариант для подарка. Помните же, да, что дарить его можно только если точно знаете предпочтения мужчины. Но даже в этой ситуации есть выход: подарите сертификат: пусть мужчина сам выберет то, что ему нужно.

Абонемент в спортзал

Фото: pixabay.com

Отличный подарок. А еще и стимул для тех, кто хотел бы наконец заняться спортом, но все не может найти время и настроение. Подаренный абонемент в спортзал или бассейн подтолкнет вашего мужчину к активным действиям в сторону спорта. Ну а если нет, то вы сами сможете им воспользоваться – не пропадать же добру.

Пострелять или понежиться

Если ваш любимый мужчина далек от спорта, задумайтесь над развлекательными вариантами: сертификаты на пейнтбол, лазертаг или в стрелковый клуб (каждый мужчина считает себя воином внутри и любит стрелялки), на квест или даже на массаж. Да-да, даже суровым воинам хочется расслабиться в нежных руках массажистки, поэтому отправьте его в профессиональный массажный салон, он точно это оценит.

Билеты

Фото: pixabay.com

Если ваш мужчина киноман – подарите ему билеты в кино, если любит культурные походы – купите билеты на выставку или в музей. А если вдруг в ваш город приезжает артист или группа, от которой он фанатеет долгие годы, тут и думать нечего – вперед, за билетами. Представляете, какие эмоции испытает виновник праздника во время концерта?

Алкоголь

Фото: pixabay.com

Если спросить у мужчины, какой алкоголь он хочет в подарок, он ответит "Всего и побольше". Шутка. Или нет. В общем, просто держите путь в отдел алкоголя. Крафтовое пиво, вино, коньяк, необычные сорта водки – чего сейчас в магазинах только нет! Ну и, конечно, этот подарок только для взрослых мужчин. А еще – вы же помните, что употребление алкоголя опасно для здоровья?

Экстрим

Фото: pixabay.com

Ваш герой любит пощекотать себе нервы? Это можно легко устроить: прыжок с парашютом, полет на параплане, поездка на снегоходе, квадроцикле, посещение скалодрома, банджи-джампинг – вариантов масса, в том числе и у нас в Барнауле. Открываете поисковик, читаете отзывы и выбираете. Все опять-таки зависит от ваших возможностей.

Настольные игры

Фото: pixabay.com

Такие подарки не просто порадуют вашего мужчины, но и станут отличным времяпровождением на всех посиделках и праздниках. И поверьте, настольные игры – не только для детей. От их многообразия в магазинах просто глаза разбегаются. Рассмотрите в качестве подарка набор для игры в покер. Это лишний повод собраться с друзьями.

Охотникам, рыболовам и путешественникам

Фото: 1zoom.ru

Если он обожает путешествия, походы, рыбалку или охоту, то поиски подарка следует вести в этом направлении. Любителю походов можно презентовать новый спальный мешок, палки для похода в горы, палатку, бутылку для воды, термокружку или рюкзак. Охотник будет в восторге от бинокля, экипировки, термобелья, GPS-навигатора, чехла для оружия или набора для чистки ружья. Рыбаку подойдут новая удочка, эхолот, лодка, непромокаемый чехол для смартфона или газовая горелка.

Вкусная забота

Фото: pixabay.com

В этот день можно вспомнить о старом добром маршруте к сердцу мужчины – через желудок. Ваш мужчина точно обрадуется вкусному, желательно мясному, ужину. Но если готовить у вас совсем нет желания или вы просто не умеете это делать, подойдет и простой завтрак из яичницы в постель. Главное ведь – забота и внимание.