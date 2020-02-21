Пятница, 21 Февраль, 09:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,74
€ 68,77
-1°
Обь
5см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Новости

Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть

, ИА "Амител"
Отличные подарки для любимых мужчин, которые можно купить в оставшиеся два дня до праздника
Фото: haip.info

Фото: haip.info

23 февраля уже через два дня, а вы еще не купили подарки для своих мужчин? Носки дарить не хочется, пена для бритья еще с прошлого года не закончилась, вы ощущаете тоску, так как не знаете, чем порадовать своего избранника, брата, отца, дедушку или друга? Специально для вас и некоторых дам из редакции amic.ru подготовил подборку отличных подарков на День защитника Отечества. Читайте и выбирайте, что вам больше подойдет.

Техника

Фото: ozon.ru

Молодым людям можно подарить что-нибудь для компьютера: например, игровую карту, беспроводную мышь, веб-камеру или игровую клавиатуру.

Желанный подарок для многих – портативная акустика. А если беспроводная колонка у вашего мужчины уже есть, присмотритесь к беспроводным наушникам. Сегодня это очень модно, да к тому же удобно. И подарок придется по душе как подростку, так и взрослому.

Удобным, а главное, полезным и часто используемым подарком станет внешний аккумулятор или так называемый пауэрбанк. Даже если подобный гаджет уже есть – таких вещей много не бывает, поверьте нашему опыту.

Мужчины постарше обрадуются хорошей электробритве, фитнес-часам, электронной книге. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

Аксессуары для автомобиля

Фото: barnaul.magnit96.com

Владельцу автомобиля всегда приятно получить в подарок новенький аксессуар для любимой машины. И тут вариантов множество: видеорегистратор, навигатор, держатель для телефона, водоотталкивающие наклейки или наклейки на автомобиль, набор инструментов, автомобильное зарядное устройство для телефона, набор автокосметики и так далее.

Ну а если вы не знаете, что может понравиться вашему мужчине, можно поступить проще и вручить ему подарочный сертификат в автомаркет.

Изделие из кожи

Фото: manrule.ru

Кожаные подарки – это всегда стильно, красиво, полезно и многофункционально. Ремень, кошелек, портмоне, обложка для паспорта иди автодокументов, сумка. Здесь, как говорится, выбирайте на вкус, цвет и ваши возможности.

Парфюм

Фото: pixabay.com

Еще один отличный вариант для подарка. Помните же, да, что дарить его можно только если точно знаете предпочтения мужчины. Но даже в этой ситуации есть выход: подарите сертификат: пусть мужчина сам выберет то, что ему нужно.

Абонемент в спортзал

Фото: pixabay.com

Отличный подарок. А еще и стимул для тех, кто хотел бы наконец заняться спортом, но все не может найти время и настроение. Подаренный абонемент в спортзал или бассейн подтолкнет вашего мужчину к активным действиям в сторону спорта. Ну а если нет, то вы сами сможете им воспользоваться – не пропадать же добру.

Пострелять или понежиться

Если ваш любимый мужчина далек от спорта, задумайтесь над развлекательными вариантами: сертификаты на пейнтбол, лазертаг или в стрелковый клуб (каждый мужчина считает себя воином внутри и любит стрелялки), на квест или даже на массаж. Да-да, даже суровым воинам хочется расслабиться в нежных руках массажистки, поэтому отправьте его в профессиональный массажный салон, он точно это оценит.

Билеты

Фото: pixabay.com

Если ваш мужчина киноман – подарите ему билеты в кино, если любит культурные походы – купите билеты на выставку или в музей. А если вдруг в ваш город приезжает артист или группа, от которой он фанатеет долгие годы, тут и думать нечего – вперед, за билетами. Представляете, какие эмоции испытает виновник праздника во время концерта?  

Алкоголь

Фото: pixabay.com

Если спросить у мужчины, какой алкоголь он хочет в подарок, он ответит "Всего и побольше". Шутка. Или нет. В общем, просто держите путь в отдел алкоголя. Крафтовое пиво, вино, коньяк, необычные сорта водки – чего сейчас в магазинах только нет! Ну и, конечно, этот подарок только для взрослых мужчин. А еще – вы же помните, что употребление алкоголя опасно для здоровья?

Экстрим

Фото: pixabay.com

Ваш герой любит пощекотать себе нервы? Это можно легко устроить: прыжок с парашютом, полет на параплане, поездка на снегоходе, квадроцикле, посещение скалодрома, банджи-джампинг – вариантов масса, в том числе и у нас в Барнауле. Открываете поисковик, читаете отзывы и выбираете. Все опять-таки зависит от ваших возможностей.

Настольные игры

Фото: pixabay.com

Такие подарки не просто порадуют вашего мужчины, но и станут отличным времяпровождением на всех посиделках и праздниках. И поверьте, настольные игры – не только для детей. От их многообразия в магазинах просто глаза разбегаются. Рассмотрите в качестве подарка набор для игры в покер. Это лишний повод собраться с друзьями.

Охотникам, рыболовам и путешественникам

Фото: 1zoom.ru

Если он обожает путешествия, походы, рыбалку или охоту, то поиски подарка следует вести в этом направлении. Любителю походов можно презентовать новый спальный мешок, палки для похода в горы, палатку, бутылку для воды, термокружку или рюкзак. Охотник будет в восторге от бинокля, экипировки, термобелья, GPS-навигатора, чехла для оружия или набора для чистки ружья. Рыбаку подойдут новая удочка, эхолот, лодка, непромокаемый чехол для смартфона или газовая горелка.

Вкусная забота

Фото: pixabay.com

В этот день можно вспомнить о старом добром маршруте к сердцу мужчины – через желудок. Ваш мужчина точно обрадуется вкусному, желательно мясному, ужину. Но если готовить у вас совсем нет желания или вы просто не умеете это делать, подойдет и простой завтрак из яичницы в постель. Главное ведь – забота и внимание.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День защитника Отечества
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:16
Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле 0
09:04
Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
08:53
Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить 3
08:43
Уничтожить село или спасти? Первые три района Алтая хотят упразднить сельскую власть 4
08:31
В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется? 5
08:16
Терапевт рассказал, кому следует воздержаться от горячего душа 0
08:01
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020 0
07:44
В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит? 1
07:31
Бедность пока не победили. Что думают алтайские политики о назначении нового куратора 17
07:16
Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть 0
07:00
Уникальный и зеленый: как и где на Алтае производят элитный сыр с васаби 9
06:43
"Птица иного полета": за что ругают и за что хвалят фильм о Михаиле Калашникове 2
06:27
Подарки на 23 Февраля, которые не оставят мужчин равнодушными 0
06:12
Жителей Алтайского края ждут длинные выходные 0
06:03
Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля 1
23:55
Житель Павловского района до смерти избил знакомого деревянной рейкой 0
22:59
Кардиолог рассказал, как самостоятельно выявить инфаркт 1
22:30
В Дании задержали шестерых россиян, которые перевозили 100 кг кокаина 3
21:35
Выявлен вред вкусной пищи для мозга 1
20:55
Два крупнейших ретейлера назвали самые популярные подарки к 23 Февраля 1
20:25
Рубцовчанину грозит штраф в 300 тысяч рублей 1
20:20
Таксист взял с китайца шесть тысяч рублей из-за боязни коронавируса 2
19:40
Жительница Барнаула умерла от анорексии и туберкулеза 0
19:20
Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста" 5
18:40
Власти Рубцовска нашли место для противотуберкулезного диспансера 0
18:15
Алтайский край будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей господдержки 2
17:39
Четверть новосибирцев готовы работать в Барнауле 9
17:20
Ctrl+X. Умер создатель команд "вырезать", "копировать" и "вставить" 3
17:03
Мэрия Барнаула потратит 65 миллионов рублей на озеленение трех территорий 3
16:48
Новый турмаршрут объединит шесть регионов Сибири 1
16:41
Россияне назвали главные причины переработок 3
16:28
Бийские депутаты отделались предупреждениями за неточности в декларациях 2
16:15
"Счастье в конверте". Бедарев показал в Барнауле фильм, после которого все плачут 6
16:05
Квартирный вопрос: какую мебель выбрать для детской комнаты 0
15:49
Российские туристы рассказали о своей чистоплотности 1
15:32
В России придумали, как заставить платить штрафы недобросовестных водителей 11
15:30
"1 января Барнаул выглядит так же": житель Китая о коронавирусе в подкасте на amic.ru 4
15:19
Снегопады на Алтае могут продолжаться еще месяц 13
15:05
Более 50 тысяч часов работы: в чем эффективность уличного LED-экрана 2
14:49
Елена Батурина перестала быть самой богатой женщиной России 3
14:40
Путину не предлагали Мишустина на должность премьера 5
14:27
Лидер по объему строительства жилья в Барнауле остался прежним 4
14:15
Алтайский край лишают права сдавать водоемы под платную рыбалку 17
14:01
Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу 3
13:48
Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении 6
13:32
Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан" 8
13:23
Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле 7
13:12
Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте 7
13:00
Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым 3
12:50
Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.