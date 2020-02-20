Российские туристы рассказали о своей чистоплотности

Большинство российских туристов озабочены вопросом чистоты, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales.

Для оценки уровня чистоплотности российских туристов исследователи опросили семь тысяч пользователей социальных сетей. Так, 90% респондентов отметили, что ответственно подходят к дезинфекции пространства как в самолете, так и в номере отеля. На воздушном судне россияне особенно пристально обращают внимание на сиденье, а в гостинице – на постельное белье.

Часть из этих опрошенных призналась, что не принимают дополнительных мер по очистке помещения – если грязь заметна и мешает отдыху, они просто просят поменять номер. Оставшиеся 10% респондентов отметили, что вообще не придают особого значения чистоте в отпуске.

При этом некоторые поделились рекомендациями по дезинфекции в путешествии. К примеру, они советуют протирать влажными антибактериальными салфетками подлокотники и откидной столик в самолете, а в отеле вытирать дверные ручки, выключатели, трубку телефона и сиденье унитаза. Полезно будет и лишний раз вымыть руки с мылом, а также ходить в душ в резиновых шлепках.