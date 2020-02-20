"Счастье в конверте". Бедарев показал в Барнауле фильм, после которого все плачут

12 марта 2020 года в кинотеатрах по всей стране выходит в прокат фильм "Счастье в конверте". Авторы фильма – два наших земляка: режиссер Светлана Суханова и Евгений Бедарев, написавший сценарий к киноленте. 19 февраля съемочная группа картины в рамках грандиозного автобусного тура по городам России посетила и Барнаул. Специальный показ "Счастья в конверте" прошел в кинотеатре "Мир". По словам создателей картины, почти каждый зритель, посмотревший фильм, будет плакать от счастья. Не обманули. В Барнауле, как и в других городах страны, зал по-настоящему рыдал.

Как прошла премьера?

7 февраля во Владивостоке стартовал грандиозный автобусный премьерный тур фильма. В течение месяца группа посетит более 20 городов. Барнаул оказался седьмым в графике. На премьеру пришло много друзей авторов картины: режиссер Светлана Суханова, автор сценария Евгений Бедарев и продюсер Сергей Берлов родом с Алтая. На входе зрители могли написать письмо близким, которое можно было отправить любому адресату. В последний раз Евгений Бедарев привозил свой фильм на родину в 2008 году. Это был "Тариф новогодний". Тогда вместе с Бедаревым на Алтай приехало несколько артистов, которые впоследствии стали популярными. Например, Борис Корчевников и Максим Матвеев.

На премьере "Счастья в конверте" можно было встретить много телеведущих (Бедарев до карьеры режиссера работал на алтайском канале), известных общественников и политиков. Например, начальника управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александра Большакова.

Перед показом картины с приветственным словом к зрителям обратились сценарист Евгений Бедарев и режиссер Светлана Суханова.

"Для нас это самая важная премьера. Здесь сидят близкие и родные люди. Весь кинотеатр украшен нашими постерами, нигде так не было. Заходим – и каждый человек здоровается, обнимается, дают продовольственные корзины", – сказала режиссер "Счастья в конверте". На премьеру, к слову, пришли родственники создателей, которые живут на Алтае.

После просмотра фильма большая часть зрителей плакали. Его уже показали в нескольких городах и везде люди выходили из зала со слезами. Многие признавались, что непременно сходят еще раз, когда лента будет идти в кинотеатре, и обязательно возьмут с собой своих родителей, ведь это семейный фильм.

О чем фильм?

Фильм снят общественным объединением "Народное кино" и кинокомпанией "Интеграция" на средства спонсоров. Бюджет картины составил 33 млн рублей. Съемки проходили в Карелии, Севастополе и Санкт-Петербурге.

"Счастье в конверте" – три истории из разных уголков нашей огромной страны: "Время последних романтиков", "Куда уходят поезда", "Подарок Деда Мороза". Удивительные рассказы звучат от сотрудниц почтового отделения маленького поселка. Зимним вечером женщины разного возраста устраивают дружеские посиделки. Накрывается стол, достаются домашний торт, варенье, и одна за другой текут истории: о почте и письмах, о любви и ненависти, о печали и радости, о дружбе и вере в чудо.

По словам сценариста фильма Евгения Бедарева, в нем есть некая квинтэссенция общечеловеческих ценностей – добра, дружбы, верности, чувства долга и, самое главное, веры в мечту.

"Нам хочется, чтобы люди, придя в кинотеатр, могли вместе радоваться и грустить, смеяться и плакать. Потому что горе, разделенное с кем-то, становится меньше, а радость, умноженная на нескольких людей, становится больше. Наше кино адресовано максимально широкой аудитории. И мы мечтаем о том, чтобы каждый зритель пригласил на нашу картину свою маму, бабушку, пришел с детьми или друзьями. Это настоящий семейный фильм, который призван объединять родных людей", – сказал он.

Чем известен Евгений Бедарев?

Работал главным редактором и ведущим барнаульского телевизионного канала "ТВ Плюс", а также диджеем и главным редактором радио "Юнитон", продюсером ГТРК "Алтай". Переехав в Москву, Бедарев окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерскую Аллы Суриковой и Владимира Фокина. После этого начал снимать клипы, работал в съемочной группе картины "Мужской сезон: Бархатная революция", снимал фильм о фильме и создавал рекламные ролики и трейлеры к кинолентам.

Евгений Бедарев известен широкой публике как создатель таких фильмов, как "В ожидании чуда", "Тариф "Новогодний", "Пока цветет Папоротник", "Беловодье. Тайна затерянной страны", "Домовой". Работает в жанре фэнтези и детского кино.