Бийские депутаты отделались предупреждениями за неточности в декларациях

Депутаты городской думы Бийска решили вопрос о наказании своих коллег, которые предоставили неточные или неполные сведения о своих заработках и имуществе.

Всего дисциплинарные меры рассматривали в отношении 14 человек. 10 из них нарушили декларационные требования по итогам 2018 года, еще четверо – 2017-го.

Как сообщает "Бийский рабочий", согласно законодательству, у депутатов был выбор: лишить парламентариев мандатов или вынести дисциплинарное наказание. По каждому из провинившихся голосовали отдельно.

В итоге все отделались предупреждением и сохранили свои места в думе.

Как уже сообщал amic.ru, неточности в декларациях выявила прокуратура. Именно ведомство и обязало депутатов рассмотреть вопрос о наказании своих коллег.