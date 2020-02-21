Пятница, 21 Февраль, 15:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,74
€ 68,77
6°
Обь
5см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Дом в твоем смартфоне: в Барнауле появился первый умный жилой комплекс

, ИА "Амител"
Как современные технологии повышают безопасность и упрощают жизнь горожан

Телеком-оператор "Дом.ru" в Барнауле превратил ЖК "Новая высота" в smart-микрорайон. Жителям нового комплекса доступны услуги уличного видеонаблюдения, дистанционного управления автомобильными воротами, умная видеодомофония, что позволит максимально повысить безопасность и комфорт во дворах. 

Умный и безопасный

Периметр комплекса оснащен IP-камерами с детектором движения, а съемка в формате FullHD позволит различать лица людей, номера машин и другие детали на расстоянии до 15 метров. Устройства работают в диапазоне температур от -40°С до +60°С, что актуально для погодных условий региона. Под видеоконтролем также будут лестничные пролеты и лифты. Вход в подъезд защищает умный видеодомофон, управлять которым можно с помощью приложения в смартфоне. 

Все ходы записаны

Видеоархив со всех устройств доступен жильцам в приложении "Умный Дом.ru" в течение семи дней, и при необходимости может быть передан правоохранительным органам. В приложении удобно переключаться между всеми камерами – видео в режиме онлайн доступно из любой точки мира при подключении к интернету. В целях дополнительной безопасности на въездах в жилой комплекс стоят управляемые ворота, которые открываются дистанционно с помощью gsm-модуля, а в дальнейшем будут открываться автоматически, как при помощи системы распознавания автомобильных номеров, так и через мобильное приложение "Умный Дом.ru".

"Жители больших городов привыкли, что технологии упрощают жизнь: связаться с близкими можно через мессенджеры, а машину завести – с телефона. Наши дома тоже постепенно становятся умными, и мы рады, что смогли реализовать первый проект в Барнауле. Мы продолжим разрабатывать решения для умного дома, чтобы наши клиенты могли получать все необходимые сервисы в комплексе", – поделилась Ирина Пасютина, директор барнаульского филиала "Дом.ru".

"Дом.ru" ведет активную работу со всеми крупными застройщиками города, проект в ЖК "Новая высота" реализован совместно с ООО "Главалтайстрой". Жители Барнаула могут самостоятельно инициировать установку современного оборудования в своих домах, для этого необходимо провести собрание собственников и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.

 

Материалы по теме

 

 

 

 

 

 

АО "ЭР-Телеком Холдинг"— ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — "Дом.ru","Дом.ru Бизнес". Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг "Дом.ru".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.02.2020 14:50
- гость -

Обычные интеграторы, а пишутся разработчиками, хы-хы. Ну в нашей деревне прокатит, пока ещё в колхозах такой прямолинейный пиар работает.

21.02.2020 15:26
- гость -

Дом то может и умный, а два лифта на 17 этажей с 8-ю квартирами на этаже, тот ещё треш. Через год жильцов на Олимпиаду по лёгкой атлетике можно будет отправлять. Ибо все пешком будут ходить, т. К. Лифт ждать придется очень долго

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
15:15
Владимир Путин: Россию и Украину растаскивают, чтобы устранить конкурента 2
15:03
Слушай музыку и получай призы: "Радио Шансон" и "Подкова" дарят 30 литров бензина 0
14:47
Алтайские власти направили более миллиарда рублей на подготовку к паводку 0
14:35
Отметить праздник можно пикником. О погоде в Алтайском крае на длинных выходных 0
14:29
Эвакуированных из Уханя людей закидали камнями на Украине 5
14:15
Новый памятник в честь Победы в Великой Отечественной появится в Рубцовске 1
14:00
От смартфонов до сигнализации: автоцентр "Реал" разыграет крутые подарки 2
13:50
Виктор Томенко объяснил продажу акций барнаульского аэропорта 12
13:39
Барнаульского предпринимателя осудили на Урале 1
13:25
Сделать достойно. Лидер единороссов призвал усилить подготовку к юбилею Победы 24
13:14
Хоккеисты "Динамо-Алтай" позволили "Челнам" стать чемпионом 7
13:02
Дом в твоем смартфоне: в Барнауле появился первый умный жилой комплекс 2
12:47
Житель Алтая на прощание откусил возлюбленной ухо 0
12:34
"Поезда, поедающие снег". Финнов поразила российская техника уборки ж/д путей 17
12:19
Порошок вместо жилета. 75-летний барнаулец стал жертвой мошенников 1
12:05
Сотовый оператор инвестирует более миллиарда рублей в развитие связи Алтайского края 6
11:50
"На детские не проживешь": мать бросила детей в больнице Башкирии 21
11:39
Защитникам Отечества. Поздравления и мемы с 23 Февраля 1
11:25
25 сёл Алтайского края вновь отрезаны от мира 1
11:12
Француженка подсчитает снежных барсов в горах Алтая 6
11:00
Тепло, вода и свет: как провести коммуникации быстро и без проблем 0
10:41
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 4
10:28
22 февраля в Барнауле стартует сезон продовольственных ярмарок 0
10:12
Действия при обнаружении коронавируса отработали в Горно-Алтайске 5
10:00
Протестируй. Как подобрать кружок для ребенка и не прогадать 0
09:45
Минздрав анонсировал слияние трех больниц Бийска 8
09:38
Эксперт по маркетингу Гарретт Джонстон проведет мастер-класс в Барнауле 12
09:31
Крайстат рассказал, сколько мужчин живет на Алтае 1
09:16
Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле 4
09:04
Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
08:53
Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить 12
08:43
Уничтожить село или спасти? Первые три района Алтая хотят упразднить сельскую власть 22
08:31
В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется? 22
08:16
Терапевт рассказал, кому следует воздержаться от горячего душа 0
08:01
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020 0
07:44
В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит? 2
07:31
Бедность пока не победили. Что думают алтайские политики о назначении нового куратора 31
07:16
Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть 0
07:00
Уникальный и зеленый: как и где на Алтае производят элитный сыр с васаби 10
06:43
"Птица иного полета": за что ругают и за что хвалят фильм о Михаиле Калашникове 8
06:27
Подарки на 23 Февраля, которые не оставят мужчин равнодушными 0
06:12
Жителей Алтайского края ждут длинные выходные 0
06:03
Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля 1
23:55
Житель Павловского района до смерти избил знакомого деревянной рейкой 0
22:59
Кардиолог рассказал, как самостоятельно выявить инфаркт 2
22:30
В Дании задержали шестерых россиян, которые перевозили 100 кг кокаина 5
21:35
Выявлен вред вкусной пищи для мозга 1
20:55
Два крупнейших ретейлера назвали самые популярные подарки к 23 Февраля 2
20:25
Рубцовчанину грозит штраф в 300 тысяч рублей 1
20:20
Таксист взял с китайца шесть тысяч рублей из-за боязни коронавируса 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.