Дом в твоем смартфоне: в Барнауле появился первый умный жилой комплекс

Телеком-оператор "Дом.ru" в Барнауле превратил ЖК "Новая высота" в smart-микрорайон. Жителям нового комплекса доступны услуги уличного видеонаблюдения, дистанционного управления автомобильными воротами, умная видеодомофония, что позволит максимально повысить безопасность и комфорт во дворах.

Умный и безопасный

Периметр комплекса оснащен IP-камерами с детектором движения, а съемка в формате FullHD позволит различать лица людей, номера машин и другие детали на расстоянии до 15 метров. Устройства работают в диапазоне температур от -40°С до +60°С, что актуально для погодных условий региона. Под видеоконтролем также будут лестничные пролеты и лифты. Вход в подъезд защищает умный видеодомофон, управлять которым можно с помощью приложения в смартфоне.

Все ходы записаны

Видеоархив со всех устройств доступен жильцам в приложении "Умный Дом.ru" в течение семи дней, и при необходимости может быть передан правоохранительным органам. В приложении удобно переключаться между всеми камерами – видео в режиме онлайн доступно из любой точки мира при подключении к интернету. В целях дополнительной безопасности на въездах в жилой комплекс стоят управляемые ворота, которые открываются дистанционно с помощью gsm-модуля, а в дальнейшем будут открываться автоматически, как при помощи системы распознавания автомобильных номеров, так и через мобильное приложение "Умный Дом.ru".

"Жители больших городов привыкли, что технологии упрощают жизнь: связаться с близкими можно через мессенджеры, а машину завести – с телефона. Наши дома тоже постепенно становятся умными, и мы рады, что смогли реализовать первый проект в Барнауле. Мы продолжим разрабатывать решения для умного дома, чтобы наши клиенты могли получать все необходимые сервисы в комплексе", – поделилась Ирина Пасютина, директор барнаульского филиала "Дом.ru". "Дом.ru" ведет активную работу со всеми крупными застройщиками города, проект в ЖК "Новая высота" реализован совместно с ООО "Главалтайстрой". Жители Барнаула могут самостоятельно инициировать установку современного оборудования в своих домах, для этого необходимо провести собрание собственников и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.

АО "ЭР-Телеком Холдинг"— ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — "Дом.ru","Дом.ru Бизнес". Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг "Дом.ru".