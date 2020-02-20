Новый турмаршрут объединит шесть регионов Сибири

Глава ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников рассказал "КП-Новосибирск", какие проекты подготовил округ к Российскому инвестиционному форуму в Сочи.

Авторы готовы презентовать их, когда будет назначена новая дата выставки. Пока что форум перенесли по решению премьер-министра Михаила Мишустина.

Одним из проектов станет туристический маршрут по шести сибирским регионам. У него уже есть название – "Великое Саяно-Алтайское кольцо". В него входят Республика Хакасия (Абакан – Балыкса) – Кемеровская область (Ортон – Междуреченск – Новокузнецк) – Алтайский край (Бийск – Белокуриха) – Республика Алтай (Горно-Алтайск – Кош-Агач) – Республика Тыва (Мугун – Аксы – Хандагайты – Кызыл).