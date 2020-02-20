Россияне назвали главные причины переработок

Большая часть россиян вынуждена задерживаться на работе, информирует издание "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса по управлению бизнеса "Мегаплан".

Сообщается, что половина сотрудников и руководителей задерживаются на работе по несколько раз в неделю, а каждый пятый делает это ежедневно. В среднем же россияне проводят на работе на два часа дольше положенного, а в 80% случаев им за это еще не доплачивают.

Отмечается, что ключевой причиной переработок является нехватка времени на выполнение рабочих задач – так обстоят дела у 70% опрошенных. Остальные перерабатывают из-за "особенностей рабочего процесса", комфортной работы именно в вечернее время, из-за любви к профессии. При этом руководители и предприниматели говорили о любви к работе почти в два раза чаще – 41%. Среди опрошенных нашлись и те, кто задерживается в офисе, чтобы переждать пробки.

Также специалисты "Мегаплана" выяснили, как можно решить проблему переработок. Так, 66% руководителей и 48% подчиненных считают, что необходимо применять новые технологии, которые будут упрощать и автоматизировать рабочие процессы.

Работники отметили, что переработки можно победить, если выплачивать премии, нанимать дополнительных сотрудников или грамотно оценивать выдаваемую работу подчиненным. А вот половина руководителей считает, что работники не умеют управлять своим рабочим временем, и лишь треть призналась, что в борьбе с переработками необходимо уменьшать нагрузку.