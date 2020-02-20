Мэрия Барнаула потратит 65 миллионов рублей на озеленение трех территорий

Комитет муниципального заказа Барнаула разместил заявку на разработку проектно-сметной документации благоустройства Мизюлинской рощи и зеленой зоны на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Третьей площадкой станет парк "Изумрудный". Сейчас Фонд имущества Алтайского края совместно с региональным комитетом по финансам прорабатывают вопрос о выделении денег на разработку проектно-сметной документации для него из краевого бюджета.

Всего городские власти потратят на озеленение трех площадок 65 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимают от подрядчиков до 5 марта 2020 года. 11 марта выберут победителя. Именно он на основании эскизов, разработанных с учетом мнения жителей, выполнит итоговый проект.

Как уже сообщал amic.ru, ранее все три площадки стали победителями народного голосования в рамках программы "Формирование современной городской среды", которое проходило на сайте мэрии.