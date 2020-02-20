Ctrl+X. Умер создатель команд "вырезать", "копировать" и "вставить"

Американский программист Ларри Теслер умер 17 февраля в возрасте 74 лет. В большей степени он известен как создатель команд "вырезать", "копировать", вставить" – Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V. О смерти программиста сообщило издание The Verge.

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году, учился в Стэнфордском университете и начал заниматься компьютерами в начале 1960-х годов. Он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса и устроился работать в Xerox PARC в 1973 году. Там же он создал набор легендарных команд.

С 1980 по 1997 годы Теслер работал в Apple, где в итоге занял должности главного научного сотрудника и вице-президента. После ухода из Apple Теслер запустил стартап в сфере обучения программированию, а также работал консультантом по дизайну в Amazon, Yahoo и других IT-компаниях.