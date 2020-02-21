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Сотовый оператор инвестирует более миллиарда рублей в развитие связи Алтайского края

, ИА "Амител"
Соответствующее соглашение подписали "Билайн" и Министерство цифрового развития и связи

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края 19 февраля 2020 года заключили соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики на территории Алтайского края. После масштабной стройки 2019 года "Билайн" продолжит инвестировать в увеличение покрытия, скорости и качества 4G в Алтайском крае: в течение следующих двух лет сумма вложений в улучшение 4G составит от 0,7 до 1,2 млрд рублей. 

Двустороннее соглашение сроком на пять лет было подписано директором Восточного региона "Билайн" Ильгизом Азизовым и министром цифрового развития и связи Евгением Зрюмовым. Стороны договорились считать Алтайский край одним из приоритетных регионов присутствия "Билайна". В связи с чем оператор связи намерен инвестировать в развитие экономики Алтайского края в рамках совершенствования сетей сотовой связи, информационно-телекоммуникационных технологий и инфраструктуры, реализовывать инновационные проекты, в том числе федеральный проект "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", осуществлять в регионе пилотные проекты в технической, маркетинговой и других сферах деятельности компании. 

Ильгиз Азизов утверждает, что сегодня 4G от "Билайна" уже доступен порядка 85% жителей Алтайского края. Повышение доступности услуг сотовой связи на территории является одной из приоритетных задач на 2020-2021 годы.

"Расширение территории покрытия 4G, непрерывный контроль качества связи – это наш вклад как в рост экономики, инвестиционной и туристической привлекательности региона, так и в личный комфорт каждого абонента. В ближайшие два года мы сфокусируемся на обеспечении связью новых микрорайонов Барнаула, Бийска и Рубцовска, дачных и коттеджных поселков в пригородах, а также на усилении емкости и покрытия в ряде районов края и курортных зонах", – поделился планами Ильгиз Азизов.

По словам Евгения Зрюмова, при реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" особое внимание уделяется развитию информационной инфраструктуры и повышению уровня доступности мобильной связи для населения.

"С каждым днем возрастает потребность жителей алтайского края в получении государственных услуг в электронном виде, общении с родственниками и друзьями с помощью мессенджеров, образовании на открытых интернет-платформах. Конечно же, решить эту задачу можно в сотрудничестве с мобильными операторами при инвестировании в улучшение мобильных сетей четвертого поколения 4G", – отмечает Евгений Зрюмов.

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко Министерством цифрового развития и связи совместно с мобильными операторами связи прорабатывается комплекс мероприятий по увеличению покрытия сотовой связью автомобильных дорог Алтайского края, чему будет способствовать строительство новых и совершенствование существующих базовых станций. 

Ранее в 2018 году ПАО "ВымпелКом" и Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края заключили соглашение в сфере развития связи и реализации государственных программ Алтайского края. Результатом данного соглашения, как и планировалось на 2019 год, стало расширение сети стандарта 4G (LTE). В прошедшем году строительство новых базовых станций, обеспечивающих связь 4G в Алтайском крае, стало одним из самых масштабных в истории территории – покрытие сети за прошедший год выросло более чем в два раза.

По данным на конец 2019 года "Билайн" запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 250 населенных пунктах, расположенных во всех 59 районах Алтайского края, а также в Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский. Связь 4G "Билайн" появилась и в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. В течение года в самом Барнауле, а также в локациях, где "Билайн" ранее уже зарекомендовал себя – Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом – были значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G.

Особое внимание при запуске 4G на территории было уделено таким популярным туристическим направлениям, как Белокуриха, Яровое, Бирюзовая Катунь, Ая, Уткуль, селам Алтайское, Гуселетово.

За более подробной информацией обращайтесь:
Блок по внешним коммуникациям ПАО "ВымпелКом", регион Восток
Яна Назарова
Телефон: +7 (913) 398 17 12; 
E-mail: yanazarova@nsk.beeline.ru

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О ПАО "ВымпелКом"
ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.02.2020 12:19
АБОРИГЕН

Ушел от них на теле2, достали платными подписками.

21.02.2020 12:22
- гость -

Дела у них не очень. Капитализация упала на 10%.

21.02.2020 12:40
- гость -

Переведу вам всем на русский: Вымпел обратился в администрацию АК с просьбой помочь по земле и объектам недвиги для строительства своего антенно-мачтового хозяйства. То есть назначат куратора от администрации, который будет на месте лоббировать интересы Вымпелкома.

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