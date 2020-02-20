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Алтайский край будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей господдержки

, ИА "Амител"
Республика Алтай получит аналогичную сумму
Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Госдуму внесли поправки к федеральному бюджету 2020-2022 года, согласно которым Алтайский край и Республика Алтай вместе с остальным восемью беднейшими регионами страны будут получать 10 миллиардов рублей в качестве господдержки.

Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, финансовую помощь регионы будут получать ежегодно. Средства будут выделять поэтапно двумя равными долями – по пять миллиардов рублей.

Сейчас отстающим регионам необходимо представить правительству отчеты об инвестиционных программах и рассказать, на что полученные деньги будут направлены. 

Напомним, в список регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью помимо Алтайского края и Республики Алтай входят Псковская и Курганская области, республики Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.02.2020 19:00
- гость -

В Алтайском крае надо срочно поднимать зарплату,ведь в нашем регионе она одна из самых низких!

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