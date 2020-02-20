Алтайский край будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей господдержки

В Госдуму внесли поправки к федеральному бюджету 2020-2022 года, согласно которым Алтайский край и Республика Алтай вместе с остальным восемью беднейшими регионами страны будут получать 10 миллиардов рублей в качестве господдержки.

Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, финансовую помощь регионы будут получать ежегодно. Средства будут выделять поэтапно двумя равными долями – по пять миллиардов рублей.

Сейчас отстающим регионам необходимо представить правительству отчеты об инвестиционных программах и рассказать, на что полученные деньги будут направлены.

Напомним, в список регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью помимо Алтайского края и Республики Алтай входят Псковская и Курганская области, республики Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия.