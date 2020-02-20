Четверть новосибирцев готовы работать в Барнауле

Аналитики портала "Зарплата.ру" выяснили, куда готовы переехать ради работы жители Новосибирска. Для этого специалисты изучили отклики соискателей на вакансии в других городах.

Второе место занял Барнаул. В столице Алтайского края готовы работать 24% соискателей. На первой строчке – Омск. 26% новосибирцев не прочь переехать туда ради трудоустройства. Замыкает тройку Кемерово – 16%.

При этом лишь 2% интересовались вакансиями в Москве.

Добавим, что сам Новосибирск является лидером Сибири в плане предпочтительной трудовой миграции. В столицу округа чаще всего готовы переезжать жители Барнаула, Кемерова, Красноярска, Омска и Томска.

В основном в Новосибирск стремятся работники рабочей и транспортной сфер, а также специалисты розничной торговли и продаж.