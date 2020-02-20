Четверть новосибирцев готовы работать в Барнауле

Аналитики портала "Зарплата.ру" выяснили, куда готовы переехать ради работы жители Новосибирска. Для этого специалисты изучили отклики соискателей на вакансии в других городах.
Второе место занял Барнаул. В столице Алтайского края готовы работать 24% соискателей. На первой строчке – Омск. 26% новосибирцев не прочь переехать туда ради трудоустройства. Замыкает тройку Кемерово – 16%.
При этом лишь 2% интересовались вакансиями в Москве.
Добавим, что сам Новосибирск является лидером Сибири в плане предпочтительной трудовой миграции. В столицу округа чаще всего готовы переезжать жители Барнаула, Кемерова, Красноярска, Омска и Томска.
В основном в Новосибирск стремятся работники рабочей и транспортной сфер, а также специалисты розничной торговли и продаж.
Комментарии
Омск был миллионником, а теперь как Барнаул. Народ уезжает со страшной силой. Цены на продукты выше, чем у нас. Зарплаты тоже плохие.
Велика Россия, а бежать некуда.
Хорошо только в четырёх городах: мск, спб, Казань и Сочи. Т.е в эти города едут и с собой привозят деньги, из остальных, соответственно увозят.
20.02.2020 17:47
- гость -
Омск был миллионником, а теперь как Барнаул.
Как бы он и остался миллионником.
Новосибирцы мечтают уехать жить в Барнаул из-за работы. Знаменитый миф.