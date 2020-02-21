Сэкономь 250 тысяч. Где и как купить в Барнауле новый автомобиль по классной цене

Официальный дилер Toyota "Тойота Центр Барнаул" 3 февраля открылся в новом формате и приготовил выгодные предложения для своих покупателей.

Согласно данным "Автостата", автомобили японской марки Toyota входят в число лидеров на российском рынке по сохранности остаточной стоимости. Например, Toyota RAV4 первенствует в сегменте SUV (C), а Toyota Camry (D) – на втором месте в сегменте ценового диапазона Standart.

Именно эти модели до 29 февраля можно приобрести по цене 2019 года. Toyota Camry и абсолютно новый RAV4 предлагаются с выгодой до 250 000 рублей. Предложение действует в "АЕМ Холдинг". Это единственный официальный дилер Toyota в Алтайском крае.

Новый дилерский комплекс готов к встрече гостей в обновленном формате. Общая площадь занимает около 15 тыс. кв. м, вмещает в себя сервисную зону и зону отдыха для клиентов. Также покупателей и гостей "АЕМ Холдинг" ждет удобная и просторная парковка.

Двери дилерского комплекса "Тойота Центр Барнаул" открыты по адресу: Павловский тракт, 164А, по будням – с 9:00 до 20:00, по выходным – с 9:00 до 17:00.

Скидка предоставляется по программе "трейд-ин" при условии кредитования и страхования жизни.

"АЕМ Холдинг"

Адрес: Павловский тракт, 164А

Тел. "Тойота Центр Барнаул": 23-23-23