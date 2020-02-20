Власти Рубцовска нашли место для противотуберкулезного диспансера

Власти Рубцовска в ходе сессии городского Совета депутатов утвердили место для противотуберкулезного диспансера. Так, здание бывшего горздравотдела будет передано сначала в безвозмездное пользование туберкулезному диспансеру, а затем в краевую собственность.

Как сообщает алтайское отделение Единой России, региональный Минздрав, а также депутаты и администрация города после изучения всех возможных вариантов, решили назначить здание бывшего горздрава для диспансера по адресу ул. Октябрьская, 90.

Руководитель фракции "Единая Россия" Ирина Кох отметила, что процесс передачи здания в краевую собственность уже запущен для того, чтобы краевые власти смогли начать подготовительные работы к капитальному ремонту.