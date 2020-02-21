От смартфонов до сигнализации: автоцентр "Реал" разыграет крутые подарки

В автоцентре "Реал" пройдет традиционный розыгрыш призов 22 февраля в 12:00. Будет разыграно множество ценных подарков: смартфоны, фитнес-браслеты, автосигнализации и другие фирменные призы.

Для участия в розыгрыше клиентам необходимо было посетить сервисный центр "Реал" с 1 декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года или приобрести новый автомобиль. При приобретении услуг сервиса – прохождение полного технического обслуживания* или технических работ на сумму от 2000 рублей – покупатель получал купон участника акции. Один купон выдавался за каждые 2000 рублей в чеке, но не более чем пять купонов на один чек.

При покупке автомобиля один купон выдавался за каждые 500 000 рублей в чеке.

Всем, кто успел стать участником, необходимо будет лично сбросить отрывную часть купона в лототрон.

Кроме основного розыгрыша всех гостей ждет праздничная программа: яркие и веселые аниматоры, угощения и напитки, музыкальные выступления артистов города и зажигательный ведущий. А каждого мужчину, посетившего мероприятие, ждет подарок в честь Дня защитника Отечества. Праздник в автоцентре "Реал" – отличный повод провести время с семьей на выходных.

Мероприятие пройдет по адресу Правобережный тракт, 29а.

Подробности вы можете узнать у наших менеджеров по телефону: 20-05-55.

Для получения приза нужно предъявить паспорт, чек и выигрышный купон.

* В общую стоимость не включаются работы по установке дополнительного оборудования.

* ТО, проведенное в полном объеме в соответствии с регламентом завода-изготовителя, с использованием расходных материалов официального дилера.

Организатор розыгрыша ООО "Реал"

Автоцентр "Реал"

г. Барнаул, Правобережный тракт, 29а

Тел. 200-555