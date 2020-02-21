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Бедность пока не победили. Что думают алтайские политики о назначении нового куратора

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Курировать борьбу с низким уровнем жизни в Алтайском крае будет новый министр труда Антон Котяков
Антон Котяков / Фото: mosoblduma.ru

Антон Котяков / Фото: mosoblduma.ru

Новым куратором Алтайского края в части поддержки слабой экономики стал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Алтайские политики это назначение в целом поддерживают. Хотя есть вопросы к эффективности "института" в целом.

По словам депутата краевого Заксобрания, председателя Алтайского топливного союза, вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, наличие куратора для региона, безусловно, хорошо. Но есть ли от этого толк?

"Я не заметил, что мы получили от предыдущего куратора, кроме нескольких высказываний, что он будет бороться с бедностью. Но мне кажется, бедность мы не победили. Может быть, с новым что-то изменится", – сказал amic.ru Матвейко.

А вот депутат АКЗС Иван Мордовин уверен, что поддержка этого куратора будет иметь результаты.

"Антон Котяков профессиональный финансист, он два с половиной года проработал замминистра финансов РФ, где как раз курировал вопросы социального блока в бюджетной политике. Очевидно, что он хорошо знает, из каких источников на федеральном уровне взять и куда эффективнее направить бюджетные средства в социальной сфере. Программа ускоренного развития нашего региона как раз направлена, прежде всего, на социальную сферу и социальные объекты", – сказал он amic.ru. 

Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко назначение поддерживает полностью. По его словам, это означает, что край по-прежнему находится в федеральной повестке и есть зеленый свет на участие региона в максимальном количестве госпрограмм по выравниванию и социально-экономическому развитию.

А его коллега по БГД Вячеслав Перерядов добавляет, что Антона Котякова нужно пригласить в регион, чтобы лично и именно здесь обсудить программу развития Алтайского края, возможность увеличения средней зарплаты, привлечение инвестиций. И, конечно, и регион должен максимально участвовать в программах его министерства. 

Между тем, политтехнолог Константин Лукин еще после ухода Максима Топилина в конце января из правительства (и, соответственно, с поста куратора региона) сказал amic.ru, что министр не играл в этом процессе какой-то личной роли. Ушел этот куратор – будет новый. Для Алтайского края это ничего не меняет. 

Напомним, Алтайский край вошел в число 10 регионов, которые российское правительство выбрало для ускоренного развития из-за слабой экономики и благосостояния населения. Как говорил тогда еще министр Топилин, все простые и "лобовые" решения уже опробованы, поэтому экономике Алтайского края нужен нестандартный подход для борьбы с бедностью. Регион получит 10 млрд рублей: по 2 млрд в ближайшие пять лет. На что именно они пойдут, власти пока не сообщают подробно. Но главная цель инвестиций – "подтянуть" экономику, которая затем "подтянет" зарплаты населения.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.02.2020 07:39
- гость -

Глядя на фото и зная его новую должность, немного навеяло:
— Это ещё что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щёки наели!..
— У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ…
— Жрать надо меньше! Вот и весь обмен веществ! Кто такой?
— Первый секретарь горкома партии Кумоватов Михаил Мефодьевич.

21.02.2020 07:41
Ок

Судя по фото, Котяков никогда не бедствовал))

21.02.2020 07:52
Гость

Одни борются с голодом, другие - со сном.

21.02.2020 08:04
- гость -

Котяхов намного кураторней Топилина! Голодец бы Нам ещё в кураторы.

21.02.2020 08:12
- гость -

Бедность пока не победили - и это факт ребята старались над этим вопросом 20 лет 45 дней.

21.02.2020 08:13
ек

Думаю, что среди широких народных масс фамилию предыдущего куратора никто и не знал, как и не почувствовал и каких то результатов кураторства. И господин Котяхов также не запомнится.
Все это беготня таракана вокруг стакана, чиновничьи ритуальные танцы.

Как был Алтай беднейшим регионом даже в Сибири, так и закрепился в числе аутсайдеров.

21.02.2020 08:15
Пионер

Матвейко хорошо сказал. Остальные просто подмахнули вертикали. Деньги выделят, но имеющиеся персоналии их профукают на хрень типа мало-тобольской, чтобы за счет туризма развиваться.

21.02.2020 08:16
- гость -

Уходите, и куратора своего с собой забирайте.

21.02.2020 08:26
- гость -

Уходите, вы людям жить не даёте, и этот гаврила нам не нужен.

21.02.2020 08:26
АБОРИГЕН

Борцухам надо понять что им невозможно победить самих себя, именно они и являются причиной бедности большей части населения.

21.02.2020 08:30
Гость

Куда делись 110 предложений выхода из бедности от Томенко?

21.02.2020 08:37
- гость -

Надоть Пионерчика выбрать на эту должность или в замы. Сразу видно смышленый, знает, что делать, где подмахивать.

21.02.2020 08:40
- гость -

21.02.2020 08:04
- гость -
Голодец бы Нам ещё в кураторы.

В кураторШИ, извини поправил.
Да и не надо нам таго - голодец-
рифму сами придумаете...., холодец и молодец не считово.))

21.02.2020 08:41
- гость -

Знатный бобёр..

21.02.2020 08:46
- гость -

Глядя на фото некоторых депутатов, хочется их пожалеть, с голоду же пухнут!

21.02.2020 09:08
- гость -

Главное пусть только не приезжает - дорого, лучше из превопрестольной ништяки пускай шлет в виде обещаний и отчетов росстата, так привычнее и общественность не шокирует!

21.02.2020 09:15
- гость -

На фото главный борцун и победун?

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